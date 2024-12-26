汐止保長長安鐵路橋下廊道改造 明年打造共融公園

在汐止高架鐵路橋下有長長的廊道，其中在過了新長安橋頭往保長里方向，目前底下有簡易遊具、籃球場及溜冰場，因為現況已經老舊也單調，所以，新北市政府編列1500萬元的經費將要打造一座共融遊戲場，規劃內容及進度如何，今(26)日新北市議員張錦豪也召集相關單位人員現場會勘。

新北市議員張錦豪表示，在長安國小旁的長安里跟保長里台鐵高架橋下，大概有6格半的空間，今年在審預算時有框了1500萬要做共融公園，除了保留籃球場，其他部分會做調整更新，包括地景遊戲區、籃球場修繕、銀髮族體健設施增加、幼兒滑步車遊戲場、共融遊戲區，還有挑戰型的跑酷場域，也增加了藝文展覽廣場。

長安里里長楊清風提到，橋下空間原來是有規劃籃球場、溜冰場及兒童遊戲區，但是因為已經使用十幾年了，地方民眾一再希望能夠增加一些新設施，將空間活化利用，符合現在大人、小孩的需求，之前新北市政府有來開過說明會，對於新的設施，地方很期待。

保長里長賴宗福說，主要是希望將台鐵高架橋下閒置空間活化再利用，這次主要考量的不止是只有小朋友，還有幼兒、樂齡的共融空間，未來在橋下會增加許多長輩體健設施、小朋友的遊樂設施，期盼打造為一個共融的公園。

張錦豪提到，總經費1500萬元，順利的話會在明年中可以動工，期待讓這一帶增加一處共融式的公園，6格半的空間會再進行優化，將大型共融遊具導入、更多體健設施導入，提供大小朋友晴天、雨天都能遊戲休閒的共融公園。

新北市消防局政風室主任林三龍指出， 為響應119消防節誌慶活動，消防局政風室連續十多年為119消防節活動「添蛋香」，本次也不例外，邀請被網友稱譽為臺灣三大茶葉蛋之一的「里長ㄟ茶葉蛋」，由研發人新北市汐止區長青里陳建興里長於現場烹煮，準備1500顆茶葉蛋，做為活動宣導攤位的獎品。

長青里長陳建興說，消防局的119活動將在明年1/11舉辦，配合政風室接下來就要忙著準備烹煮茶葉蛋， 里長茶葉蛋和其他不同的是，主要是用有機金盞花草本飼養的有機蛋，在滷製上有用一些在山上草藥及特製滷包。

林三龍提到，預訂於114年1月11日上午9時到12時30分在板橋遠東香榭大道，熱鬧舉辦「新北平安 幸福向前」新北消防節活動，活動內容包括展示消防特種車輛、設置互動攤位、搜救犬表演等，並邀請民眾參與闖關遊戲學習防災知識。當天政風室除了設置廉政宣導攤位之外，加強民眾對消防安全及反貪腐法治觀念的理解，當日將準備1500顆由里長精心製作的茶葉蛋「廉」手贈送。