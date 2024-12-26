淡水新民公園煥然一新 共融遊戲場里民開心啟用

新北市淡水區新民里的新民公園，是新民里最大而且使用率相當高的公園設施，但這些設施已經十年的時間，有許多地方都已經鏽蝕損壞，加上地坪也要符合現在最新的公園安全標準，因此在市議員陳家琪的爭取之下，進行整修翻新，設置新的遊具及設施，完工進行啟用。

市議員陳家琪表示，為了安全、提供民眾使用需求，向景觀處爭取共約三百萬元的經費，將公園重新設計配置，把體健設施及兒童遊戲區範圍分開，老舊體健設施移除，重新打造，兒童遊具也一併更新，期盼藉由環境改善，讓鄰近社區居民有更好的公園使用環境。

新民里里長林聖傑表示，由於這一座新民公園，在民國103年建置，附近住宅集中，是居民重要的休閒場所，使用率非常高，透過陳家琪議員、及淡水區公所「老舊公園更新及全齡化暨特色共融遊戲場改善計畫」的協助，新增了一座色彩繽紛的組合式遊具，搭配共融性鞦韆、蹺蹺板，以及柔軟無縫的地墊，讓孩子們在安全的環境中盡情奔跑玩樂，釋放無限活力。將兒童遊戲區和體健設施區明確分離，大幅提升使用安全性。