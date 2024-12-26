雙溪長源社區共餐辦的好 獲績優老人共餐單位

雙溪區長源社區發展協會與里辦公室開辦的銀髮共餐，每個月舉行一次，每次都相當熱鬧，志工們也用心張羅，二十多道菜色讓長者有多元選擇，穩定的共餐模式也獲得新北市績優老人共餐單位表揚，區長林銚傑也到據點頒發獎狀及獎勵金，肯定致力於長者照顧服務的長源社區。

今天雖然天氣寒冷，天空還下起大雨，但在長源社區銀髮共餐據點卻是溫暖又熱鬧，共餐日適逢西洋的聖誕節前夕，雙溪區公所準備應景的小禮物給長者們，還有禦寒物資送給長者，讓長者心裡都很感動。

雙溪區區長林銚傑說，這份榮譽彰顯了社區長期在推動老人，共餐服務上的努力與貢獻，透過提供高品質的共餐服務，促進長者間的社交互動，並有效提升長者的健康與生活品質，對社區的長者照顧付出了極大的心力。