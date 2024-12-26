金山磺港漁港淤沙太多 漁船常擱淺漁民很無奈

螃蟹季漁民出海捕蟹本該帶著愉快心情出航迎接大豐收，不過金山區磺港漁港的漁民最近只要想到要出港就相當頭痛，一不小心就會像這樣擱淺在港嘴處動彈不得，原來是受到先前颱風影響，本來清淤過的港又再度被大量的泥沙淤積，卡船事件頻傳，這個月就已經六艘漁船擱淺，僅能靠等待漲潮脫困，漁民相當無奈。

漁民指出，螃蟹盛產季，有時候氣候海況還不好，好不容易碰上可以出海的日子，看到港區的淤沙就擔心出船會卡住，動彈不得之餘，還要等到漲潮才能脫逃，實在是很無奈，也只能盼望市府漁業處與漁會可以提供協助，徹底、根本的改善問題。

長期關心磺港漁港淤沙問題的市議員張錦豪表示，市府漁業處今年度已經針對磺港漁港清了三次淤，總是治標不治本，時間一久就有漁船觸底卡在港中的事件發生，建議漁業處應立即提出具體且根本性的改善辦法，好好來照顧漁民的生計。

長期受淤沙所苦的磺港漁港漁民，除了盼望相關單位可以從根本來協助解決問題，平日裡就只能靠經驗行駛，更是因應淤沙的堆積分佈，不少船長都擁有一套專門避開淤沙的Ｓ型進出港開船路線，其實漁民只是想要出港顧生計，沒想到連駛出漁港都好難。

針對近來淤積漁船觸底事件新北市漁業處長簡明雄回應，漁業處已於第一時間也度清淤船，待天氣許可即可進場清淤，針對長期的改善辦法，將請國立海洋大學水中模擬評估分析磺港漁港淤積成因並提供解決辦法，明年度也將會同水利署進行整體改善工程，藉以根本的解決磺港漁港長期淤沙問題。