北市衛生局通報傳染病患者搭捷運 捷運公司對這四站加強消毒

照片為捷運公司提供

台北市政府衛生局通知捷運公司，有麻疹患者曾搭乘捷運。台北捷運公司針對臺北車站、西門站、台電大樓站、公館站加強消毒，列車也在夜間加強消毒作業。

麻疹是法定傳染病，根據衛福部規定，麻疹患者在可傳染期間應該接受居家或住院隔離；確診者要通報先前足跡。由於麻疹病毒主要是透過飛沬傳染，或是病患的分泌物，衛生局建議大家外出公眾場合要戴上口罩以自保。

衛生局指出，這位麻疹患者12月14日6時52分至7時58分搭乘高鐵508車次自臺中站至臺北站，並於上午約8時搭乘臺北捷運藍線自臺北車站至西門站後，轉綠線至台電大樓站，約9時至10時30分於草根早午餐廳用餐，再步行至臺灣大學綜合體育館，於10時30分至16時30分參加台灣同人誌販售會CWT-68《臺北場》，約17時搭乘臺北捷運綠線自公館站至西門站後，轉藍線至臺北車站，17時21分至18時25分搭乘高鐵667車次自臺北站至臺中站。

台北捷運公司持續宣導旅客搭乘捷運時，如有發燒、呼吸道等身體不適症狀者，請佩戴口罩，保護自己也保護他人。

衛福部疾管署在25日上午已經公布新增7例麻疹的確定病例。由於麻疹的初期症狀就像是感冒，很容易被誤以為是感冒，麻疹患者會發燒、鼻腔發炎、眼睛畏光流淚、咳嗽等；3到4天後會出現紅疹，病情最嚴重，發燒至最高溫。專家建議近日搭乘捷運民眾不必恐慌，如果有前述症狀應及早就醫治療。

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