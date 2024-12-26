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社子島案內政部原則通過 自救會憤怒、拉高抗爭

中央社／ 台北26日電

內政部原則同意北市府提報社子島開發範圍及抵價地比例。社子島自救會今天表示，感到失望與憤怒，因有明顯重大瑕疵，將與律師團商議評估提起訴願訴訟，且會拉高抗爭強度。

台北市政府報送士林社子島區段徵收開發範圍及抵價地比例案，經內政部土地徵收審議小組昨天開會討論、聆聽居民正反意見，原則同意市府提報開發範圍及抵價地比例，但尚未核准區段徵收。

社子島自救會今天透過臉書Facebook指出，「反對有毒社子島計畫，堅持抗爭到底」，針對內政部土地徵收審議小組原則同意社子島案，感到非常失望與憤怒。

聲明提到，內政部昨天針對審議社子島區段徵收範圍，但卻無視台北市政府所承諾的意願調查完成不到22%、未完成調查提出聚落保留範圍（再發展區）及剔除條件，完全不符合土地徵收必要性的法理，仍要迫遷大部分聚落與居民。

此外，內政部無視北市府承認要賠償新台幣130到400多億元，財務根本不可行；更不顧社子島自救會、專家學者呼籲應縮小區段徵收範圍，落實與居民的真誠溝通，重新調整都市計畫草案的訴求。

自救會表示，如此強行核定區段徵收範圍，已屬明顯重大瑕疵，將與律師團商議評估提起訴願訴訟。內政部與北市府聲稱會有美好生態社子島計畫，實際是要全數抹平社子島現有聚落、環境、生態，並把500戶、1萬多名居民，趕至僅13公頃的專案住宅區。

自救會指出，社子島居民將受到滅村式的不當對待，而台北市民要集體負擔超過千億元的財務風險，換來的卻是大而無當計畫。就問北市府、內政部何時可拿出專業與勇氣，改變來自於前市長柯文哲的專斷瘋癲，擋下危害社子島居民跟全體台北市民的有毒社子島計畫。

聲明提到，為了社子島居民的安居權利及農田、水流、生態環境等，社子島自救會與民間團體將拉高抗爭強度，強力要求市長蔣萬安放棄有毒的生態社子島計畫，重新由下而上與社子島居民討論新的都市計畫草案。

內政部 北市府 社子島

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