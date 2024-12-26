快訊

柯文哲傳訊威京集團葛樹人「先刪光簡訊」 再祭一招營造政治迫害

柯文哲背後金主群曝光 供柯選總統、高虹安與賴香伶選縣市長

盧秀芳辭中天主播拋震撼彈！接下中視董事長兼總經理

承德敦煌天橋將拆除 北市人本交通再進一步

中央社／ 台北26日電

北市新工處表示，配合人本交通政策，承德路三段與敦煌路路口的承德敦煌人行天橋將拆除，12月27日及明年1月3日開拆天橋大梁、墩柱等。

北市工務局新建工程處表示，位於大同區承德路三段與敦煌路路口的承德敦煌人行天橋，於民國80年興建，迄今已逾33年；相關路口現已劃設行人穿越線及行人專用號誌，鮮少市民使用天橋通行。

新工處表示，徵詢地方意見並進行試封閉後，絕大多數地方民眾表示支持拆除，後續會同相關單位現場勘查，確認人行交通安全配套措施完善，報府核定後辦理人行天橋拆除相關作業。

新工處工務科科長蕭志龍表示，天橋對市容天際線景觀造成視線阻礙，且樓梯墩柱占據大部分人行道空間，行人及輪椅族通行動線不良需行走於馬路上，常造成人車爭道，危及用路人安全。

工務科西區工務所主任劉人豪表示，承德敦煌天橋現有2跨橋體，分別位於路口西側（敦煌路）及南側（承德路），12月下旬開始拆除作業；113年12月27日及114年1月3日，共2日進行天橋大梁、墩柱拆除作業，屆時將管制承德路3段（庫倫街至承德橋）南往北向道路及敦煌路（承德路3段至玉門街）雙向道路。

劉人豪補充，拆橋第1階段（前置作業）12月16日至22日（每日9時至晚間5時）進行安全設施圍設、橋上附屬設施拆除（欄杆及裝置藝術）及樓梯節點斷開作業。

第2階段為西側（敦煌路）大梁及墩柱拆除作業，12月27日晚間11時至28日上午5時，以及南側（承德路）大梁及墩柱拆除作業，114年1月3日晚間11時至4日上午5時，屆時將管制承德路、敦煌路口，並依照交通維持計畫設立管制點。

第3階段則是復舊施工，人行天橋結構拆除後，將佔用兩側人行道進行復舊工程，屆時須以型鋼及槽鋼護欄圍設工區。

人行道 北市 行人

延伸閱讀

柯文哲被求刑28年半 游淑慧心情沉重：北市非常重大的汙點

樂生助養奏效！北市成六都唯一出生正成長 蔣萬安：努力讓年輕人願意生

基隆東信國小天橋使用率低成治安隱憂 13、14日拆除交管

台中一中商圈天橋下1男裹棉被身亡 檢警查死因

相關新聞

橫跨淡水八里 新北跨河煙火逾3萬發、長達13分14秒

新北跨河煙火將在12月31日晚間8時25分施放，今年比起過往煙火彈數逾3萬發，長達13分14秒。新北高灘處長黃裕斌說，今...

新美館2025年4月25日開館 侯友宜開箱揭4大開館展覽

新北市立美術館現已完成室內裝修進入靜置期，宣布明年4月25日開館。新北市長侯友宜介紹新美館建築特色、內部環境，並揭曉四大...

新北耶誕跳蚤市場28日登場 拍賣五月天親簽紀念衣

新北市環保局舉辦的全國最大愛心跳蚤市場「新北耶誕環保挖寶趣」，28日下午2時至8時在新北市民廣場展開，現場設有40個義賣...

三重重陽公園地下停車場今晚啟用 免費停1個月

三重區重陽公園地下停車場今天舉行啟用典禮，新北市長侯友宜當場宣布今晚6時起試營運1個月，開放免費停車。侯友宜表示，新北市...

揮別老舊無趣、全齡人都能玩 新北市特色全齡公園已達206座

新北推動公園全齡化和特色共融遊戲場設施改善計畫，迄今已完成206座公園改建優化，打造友善公共空間，如永和區的仁愛公園及板...

浴巾成瀑布…林主勵將布料變陶藝 新北陶博館新秀創作開展

新北市鶯歌陶博館今舉辦「從保存到再造－林主勵新秀創作個展」，即日起至明年1月19日於陶博館B1陶藝長廊展出，16組件將布...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。