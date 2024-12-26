橫跨淡水八里 新北跨河煙火逾3萬發、長達13分14秒

新北跨河煙火將在12月31日晚間8時25分施放，今年比起過往煙火彈數逾3萬發，長達13分14秒。新北高灘處長黃裕斌說，今年煙火秀有別以往，以淡江大橋為背景，用6艘平台船在淡水河上設5處施放點，打造台灣唯一橫跨淡水河，串接淡水八里長達1公里的煙火秀。

黃裕斌說，煙火團隊克服淡水河口潮汐、東北季風等氣候因素，串接淡水八里長達1公里的煙火秀，以紅、黃、藍、綠主題色描繪四大篇章，呈現新北在地人文與自然風情，並以少見藍色、綠色單色煙火，推出海上6大特殊造型煙火，包括難得一見的雙尺玉空中齊發、水中爆破、千輪煙火、星光煙火、五色牡丹和五彩落葉等。

黃裕斌說，當初煙火彈從高雄港出關後，高灘處派員南下護送煙火彈至苗栗專業煙火倉儲存放、清點彈藥數，現正八里風帆碼頭組裝煙火，為確保安全、品質，現場封閉設置閘門及太陽能警報感應安全系統，配有保全24小時全天守候。

高灘處補充，今年在淡水河施放，為減少潮汐及風浪的影響，利用長達10米鋼條，以打樁方式將平台船固定於河面上確保穩固。煙火平台船預計在12月29日至12月31日期間，在淡江大橋周邊佈置，12月31日晚間6時至10時實施煙火戒護管制，保持淡江大橋周邊河面淨空，禁止船隻靠近通行。