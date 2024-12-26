新北耶誕跳蚤市場28日登場 拍賣五月天親簽紀念衣

新北市環保局舉辦的全國最大愛心跳蚤市場「新北耶誕環保挖寶趣」，28日下午2時至8時在新北市民廣場展開，現場設有40個義賣二手好物攤位，民眾現場消費集點，有機會抽中iPhone 16、AirPods等大獎。今年也募集到「五月天」捐贈的親筆簽名紀念服飾競拍義賣，另外 YouTuber喪屍老爸及鷹式一家也將設攤義賣，邀民眾來現場挖寶、讓舊物找到「新歡」。

環保局表示，這場跳蚤市場義賣活動已邁入第10年，活動主題「十拾有你」，象徵著活動十年的延續，也寓意著二手物品的價值再生，讓「舊愛」煥發新生。所有義賣所得將全數納入「新北市好日子愛心大平台」，幫助需要幫助的人。

環保局說，本次募集到市民捐出的近萬件物品，還有五月天捐贈的親筆簽名紀念服飾、歌手盧學叡捐贈的包包及襯衫，以及YouTuber這群人展榮展瑞、黃氏兄弟、台客劇場及柴犬Nana捐贈的生活小物和衣物等。當日，喪屍老爸和鷹式一家也將現場設攤，號召粉絲共襄盛舉。

現場將展示各式各樣經過清潔隊修繕達人巧手修復的二手好物，包括腳踏車、電扇等小型家電、樂器、玩具及玩偶等，還有來自國際扶輪3490地區扶輪公益網、信義房屋、國都豐田汽車、國賓影城等企業團體的捐贈好物。

當日現場除義賣活動，還有精彩的舞台表演，包括輔仁大學啦啦隊的開場表演、momo親子台的大樹哥哥及水晶姐姐活力唱跳秀、猴子老師的趣味魔術、繽紛馬戲團和MR.YES小丑劇團的特技表演，晚上7時許更有「如果兒童劇團」帶來的親子舞台劇，活動最後將在新北歡樂耶誕城的主燈秀中圓滿結束。

環保局形象大使「寶吉」將首次亮相，民眾只需掃描「寶吉」手中的QR Code，加入「回收易起LINE」活動，即可獲得精美小禮物，完成任務有機會抽中600元郵政禮券及100元家樂福禮券。