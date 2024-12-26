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三重重陽公園地下停車場今晚啟用 免費停1個月

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
三重重陽公園停車場今天啟用。記者葉德正／攝影
三重重陽公園停車場今天啟用。記者葉德正／攝影

三重區重陽公園地下停車場今天舉行啟用典禮，新北市長侯友宜當場宣布今晚6時起試營運1個月，開放免費停車。侯友宜表示，新北市全智慧化停車場己有285處，其中三重區就有32處，而重陽公園地下停車場為三重區第3座前瞻補助的全智慧化停車場，提供257個汽車位。

侯友宜指出，停車場鄰近捷運中和新蘆線與桃園機場線的捷運三重站，以及新北大都會公園、三重棒球場，可提供捷運轉乘和民眾停車空間。

侯友宜說，因應電動車發展，重陽公園地下停車場建置電動汽車防災專用滅火毯，以及熱顯像儀、智能自動通報系統、低壓細水霧消防設備四重防災設備。

其中熱顯像儀能24小時偵測電動汽車專用車格車輛溫度，倘溫度高於預設值將即時通報中控管理室，充電樁亦將自動斷電；同時偵測到火源時於5秒內啟動低壓細水霧消防灑水設備，吸附毒氣、降低延燒風險，最後，以防火毯覆蓋車輛隔絕空氣、防止復燃，以最高規格強化停車場消防安全，保護市民生命財產安全。

交通局長鍾鳴時指出，重陽公園地下停車場工程總經費約4.6億元，計有提供257格汽車位，並由交通局與民間業者合作的新北電動汽車充電智能平台建置6座充電樁，提供智慧又便利的停車充電服務。

更導入車牌辨識、在席偵測、智慧尋車等全智慧停車服務系統，場內提供悠遊卡、LINE Pay、APPLE Pay等超過10種電子票證及電子支付、e-Tag 免下車自動扣繳及全場設置QR code掃碼繳費，提升車輛進出場效率。

交通局表示，重陽公園地下停車場將自今天晚間6時起試營運至明年1月25日止，開放免費停車；明年1月26日起正式收費營運，汽車臨停每小時30元、月票4000元、轉乘月票3200元，歡迎市民朋友多加利用。

交通局副局長金肇安指出，目前三重地區已完成三重商工、二重公園、光榮國小、興穀國小與重陽公園停車場，目前施工中的有興華公園、信義公園、玫瑰立體與興穀國小操場停車場。

侯友宜說，接下來正規畫六張公園、大同公園與開元公園停車場，要加速做，中央有補助就爭取，如果沒有，市府也會自己來，希望盡早動工，減少政府公帑浪費。

三重重陽公園停車場今天啟用。記者葉德正／攝影
三重重陽公園停車場今天啟用。記者葉德正／攝影
三重重陽公園停車場今天啟用，連續一個月免費停車。記者葉德正／攝影
三重重陽公園停車場今天啟用，連續一個月免費停車。記者葉德正／攝影

三重 停車場

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