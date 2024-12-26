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揮別老舊無趣、全齡人都能玩 新北市特色全齡公園已達206座
新北推動公園全齡化和特色共融遊戲場設施改善計畫，迄今已完成206座公園改建優化，打造友善公共空間，如永和區的仁愛公園及板橋區浮洲遊戲場等，設置多種小朋友愛玩的遊具，還有成人長者可使用的運動設施，皆是具代表性的特色共融公園。
永和區「仁愛公園」位於永和區仁愛路、永平路與保生路之間，打造永和首座特色共融遊戲場「仁愛公園貞愛城堡」，是一座以「城堡」為主題的特色遊戲場，園內設有兒童遊戲區、全齡體健設施區及大型音樂台等，並新設沙坑與攀爬架，打造出多樣且不同年齡層具探索性的遊戲空間，讓大小朋友都能夠在這裡一起開心同樂。
板橋區「浮洲遊戲場」位於新北市板橋區環河西路5段鐵路橋堤外側旁，是一座以香花及恐龍為主題的遊戲場，園內運動設施齊全，設有沙坑、溜滑梯、親子鞦韆、太空漫步、鳥巢飛盤、恐龍雕塑區及彈跳床，亦有成人及年長者使用的體健設施區，是一個讓各年齡層的市民均可體驗友善城市環境的好去處。
新北市景觀處長林俊德表示，目前新北改善完成的特色共融或全齡公園數量已達206座，每個人都能在公園內體驗豐富的休憩活動，感受友善城市環境中的完善設施。如板橋區浮洲公園、永和區仁愛公園、板橋區萬坪公園或新店區十四張歷史公園等，都是在地具代表性且備有完善的體健設施，並屬於各年齡層、男女皆宜的共融式特色公園。
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