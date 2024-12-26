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浴巾成瀑布…林主勵將布料變陶藝 新北陶博館新秀創作開展

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
林主勵「一個月的日常」將布料柔美的褶皺定格永存的陶藝作品。記者李定宇／攝影
林主勵「一個月的日常」將布料柔美的褶皺定格永存的陶藝作品。記者李定宇／攝影

新北市鶯歌陶博館今舉辦「從保存到再造－林主勵新秀創作個展」，即日起至明年1月19日於陶博館B1陶藝長廊展出，16組件將布料柔美的褶皺定格永存陶藝作品，訴說愛物惜物的念舊情懷。

陶博館長張啟文表示，為鼓勵青年陶藝創作，陶博館推出陶藝新秀創作計畫，林主勵曾入選「2023台灣陶藝獎」實用獎與創作獎，以對陶瓷材料特性的深入理解，以及對形式轉換的探索，引發觀者對作品的興趣和思考，是未來可期的新銳陶藝家。

陶藝家林主勵1999年出生，現就讀於國立台灣藝術大學工藝設計學系碩士班。將惜物愛物的生活態度融入創作中，創作擅以陶瓷沾漿技法，讓日常使用而逐漸破損的纖維布，以陶藝的形式保存下來，達到物品的延續、轉換以及再現。

作品「瀑布」靈感來自每日使用的浴巾，看著一條條披掛在毛巾架上的畫面，搭配浴室縈繞的水霧與蓮蓬頭的流水聲，想像自己正身處山林內壯觀的瀑布前。「轉換－樹」纖細卻柔韌樹枝能輕鬆支撐輕盈布料，布料悄悄成為托起樹枝的基石，巧妙呈現樹枝輕輕勾起布料的錯覺，透過受力關係的轉換，令觀眾嘖嘖稱奇。

陶博館表示，林主勵將於明年1月11日在陶博館帶來一場工作坊，帶領學員體驗陶藝的創作魅力。

林主勵「瀑布」靈感來自每日使用的浴巾，將布料的意義重新詮釋而出。記者李定宇／攝影
林主勵「瀑布」靈感來自每日使用的浴巾，將布料的意義重新詮釋而出。記者李定宇／攝影

藝術品 陶藝

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