新美館2025年4月25日開館 侯友宜開箱揭4大開館展覽

新北市立美術館現已完成室內裝修進入靜置期，宣布明年4月25日開館。新北市長侯友宜介紹新美館建築特色、內部環境，並揭曉四大開館展覽，涵蓋國際視野、城市歷史、科技藝術以及親子共創，滿足各種觀眾的期待。

新美館主體建築地上八層、地下三層，整體設計以建築與自然環境的平衡為核心，展現現代建築美學。侯友宜與新美館館長賴香伶介紹美術館館內五大展場，從挑高11米靈活運用升降式桁架的三樓展場，到挑高七米、採無落柱設計引入自然光的六樓展場，近500坪的大空間，可因應不同規格的作品展示，充分展現新北市美術館的空間規模與展示潛力。

侯友宜說，新北市美術館致力成為「全民美術館」，在地下一樓規劃了「長盒子」、「方盒子」、「斜盒子」及「小盒子」，以創作、學習和推廣為核心，提供適合不同年齡層的教育活動及共創空間。為迎接明年開館，新北市美術館也精心規畫四大開館展覽，涵蓋國際視野、城市歷史、科技藝術以及親子共創。

新美館指出，「國際策劃展」探索新北市在全球生產鏈中的角色，透過當代藝術作品呈現工業時代到後工業時代的生活、地理與社群；「典藏研究展」以美術館典藏品梳理新北市的歷史發展；由跨世代藝術家組成的「跨世代創作團體展」，運用遊戲引擎與人工智慧建構「人、社會與宇宙」主題的生命景觀，帶來科技與藝術交融的創新體驗；「親子共創展」聚焦城市與自然的演變與關懷，透過互動裝置與推廣計畫，邀請民眾參與創作，共同探索藝術的無限可能。