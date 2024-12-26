新北環保工會理事長改選出爐 新制推動共識決

新北市環保局清潔隊設有環保局工會，昨進行第五屆理事長改選，新任理事長為年資19年的司機員陳志銘，陳志銘表示上任會對於各項措施將採取共識決，並積極推動與環保局簽訂團體協約，保障清潔隊員權益。

新北市環保局工會理事長昨天進行改選，由原理事陳志銘擔任理事長，陳志銘在新北市清潔隊已經服務19年，主要工作為擔任駕駛員，陳志銘認為台灣清潔隊的工作條件不如歐美等國，自己個性比較熱血心腸，希望擔任理事長能為公會做更多事。

他說，未來工會的各項決議，將由17位理事以共識決方式表決，另外近年工會不斷爭取夜點費、各式獎金補助，包含颱風天值勤加一補一，預計明年將這些福利與環保局簽訂團協，避免因更換單位首長或市長，導致福利變動影響隊員權益。