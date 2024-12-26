欣賞101跨年煙火 北市警公布貓空地區交管圖
2025新年即將來臨，台北市貓空地區為觀賞101煙火秀的熱門景點，台北市文山一警分局今天公布2025跨年夜貓空交管圖，並呼籲民眾多利用大眾運輸工具。
台北市政府訂於12月31日19時至2025年1月1日1時，舉辦「台北最HIGH新年城2025跨年晚會」，貓空地區為觀賞101煙火秀熱門景點，每年吸引眾多民眾上山觀賞，為維護貓空地區道路交通順暢，文山一分局將自12月31日（星期二）晚間6時起，至2025年1月1日凌晨2時止，針對貓空周邊道路階段性實施單向通行管制。
管制時間及路段（視狀況彈性調整）如下：
一、指南路3段38巷與40巷口（管制往指南宮、草湳橋方向）。
二、指南路3段34巷與38巷口（管制下山方向）。
三、指南路3段38巷貓纜貓空站往茶推廣中心、草湳橋至指南路3段38巷與40巷口實施單行管制。
四、貓纜貓空站→指南路3段38巷→指南路3段34巷→老泉街45巷實施單行管制。
文山一分局表示，貓空山區道路狹窄，跨年夜上山賞景遊客眾多，為免雙向會車形成堵塞，特規劃單向環狀路線，以利車輛順暢通行，行車動線為政治大學→指南路3段38巷→貓纜貓空站→茶推廣中心→草湳橋→指南路3段40巷→政治大學，請駕駛朋友配合執勤員警指揮行駛。
為免民眾開心出遊塞車掃興，文山一分局呼籲民眾多利用大眾運輸工具，除協調台北捷運公司跨年夜「貓空纜車」延長營運至明2025年1月1日凌晨2時，並協調北市公共運輸處，請公車業者「棕15」公車延長營運至1月1日凌晨1時30分、「小10」公車延長營運至同日凌晨1時，以利參加跨年民眾使用。
文山一分局提醒民眾，跨年夜上山車輛眾多，將加強沿線交通疏導及違規停車取締，行經管制路段時依照現場員警指揮改道行駛，勿違規停車，以利車輛通行；活動期間，警察廣播電台及其他電台，將於各節目隨時插播活動周邊路況報導及交通管制措施，請留意收聽。
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