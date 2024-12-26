近年追楓熱點！「小京都」新北汐止拱北殿 賞楓健行正是時候

新北汐止拱北殿是享譽盛名的百年古剎，因後山遍野的楓葉美景，近年成為台灣的追楓熱點，有小京都稱號，吸引民眾慕名而來。一年一度的拱北公益文化楓葉祭在12月29日登場，全程約6公里，可放鬆身心，享受樹林的芬多精。

拱北殿建於1906年，廟殿古樸素雅，頗有日本神社風格，入山口採神社鳥居形式。寺廟範圍大、公共設施完善，設有環山步道，吸引民眾前往健行，每年12月，拱北殿的青楓，在一波波冷空氣、寒流後催紅，滿山槭樹、楓紅美不勝收。近年不少攝影愛好者來此拍攝楓紅美景後上傳網路，賞楓名氣漸盛，加上距市區近，賞楓人潮不斷。

拱北殿沿三秀山興建，歷史悠久，是當地信仰中心，又稱汐止仙公廟，主奉孚佑帝君（呂洞賓），園方在停車場、山門、前山及後山步道兩旁種植青楓成為特色。

今年接連有颱風侵台，加上日前雨水較多，楓況略受影響，楓紅約可維持到元月中旬，想賞楓的民眾要把握機會。除了賞楓紅，雙拱橋更是到拱北殿不能錯過的亮點，加上有著濃濃日本風情的石燈籠，讓人直呼「好像來到秋天的京都！」停車場也有楓紅美景，不少大人小孩低頭撿拾楓葉帶回紀念。

拱北殿董事長林賴松說，拱北公益文化楓葉祭今年是第3年，全程大約6公里，報名健走並走完全程者，可獲得營養口糧並參加摸彩，最大獎項是現金1萬元。

當天也舉辦愛心捐血活動，現場還有溫馨市集，餐車及攤位提供各式美食小吃，網路報名成功者可憑園遊券100元現場抵用消費。另有「拱北巡禮」，走進充滿禪趣的庭園造景及建築藝術的殿堂，蓋章答題後即可抽紅包。