愛的接力！曾患白血病今重拾健康 寄養童蕾蕾出養到美國

新北10歲女孩蕾蕾曾患急性白血病，嬰兒時期一路住院長達5年，她右耳失聰，5年前進到「類家庭」，由七旬夫婦蘇雲霖、蘇黃根葉照顧後重拾健康，在社福團體牽線下，近日將出養到美國，過去曾照顧過她的各方人士，昨出席歡送會，蕾蕾開心地說「我拿到100個禮物」。

「心情很像要嫁孫女！」蘇黃根葉最近一想到蕾蕾要遠行就落淚，她說，內心不捨又感動，蕾蕾很期待有人能讓她喊「爸爸、媽媽」，非常渴望有個家，過去8個月來，定期與在美國的收養父母視訊聊天，對方是在美國的華人，彼此能用國語溝通。

養父母預計近日到台灣，明年1月初帶蕾蕾回美國，養父母育有3個兒子，分別讀大學、高中、國中，蕾蕾最近逢人便分享「我會有3個哥哥喔！」她也忙著收行李，準備好多衣物、玩偶要帶到美國，顯見她對新生活的期待。

蘇雲霖夫婦照顧3個安置孩子，孩子喊他們阿公阿嬤，蕾蕾是最「磨人」的心肝寶貝。蘇黃根葉說，照顧安置兒少挑戰不小，心力交瘁時會試著轉念，用更大包容力去理解曾經身心受創的孩子。

蘇黃根葉回憶，剛接手照顧時，蕾蕾相當瘦弱，充滿不安全感，堅持睡有欄杆的上舖，在她世界裡，有欄杆的床就是她熟悉的醫院情境。照顧蕾蕾煞費心思，因體弱無法到人多地方，又要定期回診、服藥，每天戰戰兢兢，某天深夜蘇雲霖不慎打翻蕾蕾的抗過敏藥，兩人焦急地搭計程車衝往台大兒醫，就怕斷藥發生狀況。蕾蕾現在讀小四，已重拾健康，是寄家父母最有成就感的事。

新北市社會局長李美珍說，每年台灣約有300名孩子，因原生家庭的困難，無法在原生家庭長大，透過出養服務找家。收出養常被形容為一場愛的接力賽，既然是接力，每一個棒次皆需完成各自的賽程，才有辦法順利接棒。

李美珍昨有出席歡送會，她說，現場氣氛歡樂，所有照顧過蕾蕾的人都來了，蕾蕾出生後10天就由社會局安置，包括當年帶蕾蕾離開原生家庭的社工、耕莘醫院及台大醫院骨髓移植病房的護理師、類家庭系統等，現場超過50人，大家準備小禮物並送上祝福。

昨天是耶誕節，氣氛格外溫馨，曾經照顧過蕾蕾的護理師，一見到蕾蕾便衝上前給個大擁抱，李美珍說，在歡送會中感受到很多愛圍繞在蕾蕾身邊，「當下畫面讓人非常感動」，蕾蕾收到許多禮物與祝福，開心地說「我有100個禮物」。