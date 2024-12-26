社子島區段徵收案 核定範圍及抵價地比例

社子島開發案預計2028年動工，內政部昨審議該案區段徵收開發範圍及抵價地比例案，原則同意北市府提報的開發範圍及抵價地比例，不過尚未核准區段徵收，北市預估，走完區徵公聽會等程序約需一年半，才能向內政部提報區徵計畫。

社子島開發案延宕多年，市長蔣萬安日前拍板，預計2027年啟動區段徵收、2028年動工，預計需花費14年工期，內政部昨舉行土地徵收審議小組討論。

社子島自救會不滿提出聚落保留範圍訴求遭市府無視，昨天與環境權保障基金會在內政部外，控市府稱問卷調查超過9成居民，有意參與開發，但是實際上回收率只有22%，呼籲內政部立即否決北市府的計畫，別背黑鍋。

內政部表示，社子島地區因已實施禁建超過50年，缺乏公共建設且房屋老舊、生活環境機能低落等，為改善土地利用情況，市府擬訂社子島主要計畫，針對全島約279公頃土地以區段徵收方式整體開發，強化基礎建設與公共設施建置，將有助於提升居住環境品質，促進土地合理利用。

內政部強調，目前僅核定開發範圍，尚未核准區段徵收，後續市府須依法協議價購及開公聽會等程序後，才能提報區段徵收計畫。如果居民仍有不願參加區段徵收的意見，市府應持續妥善與民眾溝通。

北市地政局土地開發總隊長黃群表示，內政部核定開發範圍及抵價地發還比例為徵收私有土地總面積40%，接下來市府會要辦理事業計畫公聽會、協議價購及區徵公聽會等程序，快需花費一年半時間，才能向內政部提報區段徵收計畫。