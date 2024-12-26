聽新聞
0:00 / 0:00

新平溪煤礦園區 登錄歷史建築

聯合報／ 記者邱瑞杰江婉儀／新北報導
新北市政府昨公告登錄「新平溪煤礦歷史建築群」為新北市歷史建築。圖為選洗煤場。圖／新北市文化局提供
新北市政府昨公告登錄「新平溪煤礦歷史建築群」為新北市歷史建築。圖為選洗煤場。圖／新北市文化局提供

新北市政府昨公告登錄「新平溪煤礦歷史建築群」為歷史建築，新平溪煤礦博物園區負責人龔俊逸表示，對取得文資身分感到欣慰，未來會著重公益性，希望在公部門資源和專家協助下，煤礦文化能獲得更完善保存。

龔俊逸今年8月間曾發起連署，指台灣400座煤礦區，只剩新平溪保存完整，礦業鐵道也還在運作，盼全區取得文資身分，不能只保存局部。經過審議，確定取得文資身分，歷史建築群含括坑口、水平坑道（部分）、翻車台、卸煤斗、選洗煤場、儲煤槽、卸煤櫃、檢量室、鐵軌、十分專用側線軌道10處建造物。

文化局長張䕒育表示，新平溪煤礦雖已停止運作，採礦設施系統仍保存完整，登錄歷史建築不但可保存在地歷史記憶，也讓民眾了解北台灣煤礦產業發展歷史及開採運作過程。

龔家投身煤礦事業已延續三代，龔俊逸的爺爺龔有仁原在日本人經營的礦場工作，後來買下基隆三坑等礦場。第二代龔詠滄繼承父志，1985年從台陽礦業公司接手新平溪煤礦，經營12年後停止開採。2001年起著手整建礦場，打造煤礦博物館。

第三代龔俊逸早年移民加拿大，返台後與老礦工們投身復坑工程，漸漸愛上這片土地。龔俊逸說，新平溪煤礦提報爭取文資身分時，一開始可能資料不夠完整，後來提供更多新事證，佐證獨特性，終讓審議委員接收到更完整訊息。

龔俊逸表示，新平溪煤礦全盛時期有500名工人，代表有好幾百個家庭的故事在裡面，當地百年礦業人文是值得細細品味的寶庫。

平溪 歷史建築

延伸閱讀

各國多想忘記煤礦悲慘史…新北新平溪獲文資身分 負責人龔俊逸欣慰

彰化縣府終止清水那方OT案…雙方互摃「豪華露營棚已拆光」

陸推福州馬祖產業合作園區 國台辦：支持「能通早通」

台南曾文市政園區 文化部典藏中心等114年進駐

相關新聞

社子島區段徵收案 核定範圍及抵價地比例

社子島開發案預計2028年動工，內政部昨審議該案區段徵收開發範圍及抵價地比例案，原則同意北市府提報的開發範圍及抵價地比例...

新平溪煤礦園區 登錄歷史建築

新北市政府昨公告登錄「新平溪煤礦歷史建築群」為歷史建築，新平溪煤礦博物園區負責人龔俊逸表示，對取得文資身分感到欣慰，未來...

新北114年新制！生育獎勵金加碼、敬老金放寬共19項

新北市政府研考會今天表示，從民國114年1月1日起陸續實施19項新措施，其中為生育獎勵金加碼、放寬申請時設籍資格條件，並...

吹薩克斯風、排舞 汐止鄉長社區娛老過聖誕

為了迎接聖誕節，汐止區鄉長社區星期三共餐時間，今(25)日特地為長輩們安排聖誕活動，有薩克斯風、國際排舞以及二胡表演，當天長輩一早就到玉泉宮報到，看到大家精彩的演出，都好開心，快樂度過聖誕節。

優化漁港周邊空間 瑞芳深澳路改善農曆年前完工

瑞芳區通往深澳漁港的主要道路深澳路路口現況車道配置不佳，加上未設置人行道，常造成人車爭道等情形，經過市議員林裔綺及瑞芳區公所及當地里長多方努力，爭取兩千多萬元經費，現在已經在改善中，預計農曆過年前可以完工，讓深澳漁港周邊公共空間更優化。

萬里公所辦感恩餐會 謝謝40企業團體送暖弱勢

新北市萬里區每年都有一群默默行善、投注資源、回饋地方的善心企業與團體，不僅是關心地方公益更加也照顧區內的弱勢家戶，為了感謝這群默默耕耘送暖的企業團體，萬里區公所與核二廠每年都會在歲末攜手舉辦感恩餐會，除了邀請萬里區的獨老長輩們一起來用餐，更加也透過餐會表揚善心企業與團體的無私付出，讓萬里區的弱勢與獨老都可以過更好的生活。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。