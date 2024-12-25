U-Sport逾150萬人次集點 北市體育局曝明年亮點：將再掀運動熱潮

蔣市府執政滿兩周年，市長蔣萬安曾提出「運動之都」願景，今年正式上路的「U-Sport台北樂運動」吸引近10萬名會員，累計超過151萬人次參與U幣集點，穩定推升規律運動風氣，「台北躍動館」計畫已有克強、新生館動工，明年還有自來水園區開工，將闢建九座新興運動特色場館，加上世界12強棒球賽見證中華隊登頂，加上明年世壯運，勢必再掀全國運動熱潮。

體育局表示，台北大巨蛋順利啟用，開啟國球發展新紀元，不僅締造中職35年來多項入場人數及票房新猷、創造體育經濟，更在世界12強棒球賽見證台灣登頂世界冠軍。

體育局說，將致力打造全民、全齡、多元、友善運動城市，推出各項軟硬體政策全面升級，未來將規畫多元激勵運動政策、增加優質硬體設施、強化基層培訓機制、爭取重大國際賽事，使北市持續作為全國體育發展的領頭羊、孕育更多台灣之光。

體育局表示，已為六都之冠，但仍持續透過多元政策，鼓勵更多市民培養運動習慣，今年推出「U-Sport台北樂運動計畫」，使用範圍大幅擴增238家公民營運動場館，入場運動集U幣不僅可購買教練課程、折抵會員費、設施使用優惠外，集滿100U幣還可兌換為悠遊卡儲值金，吸引10萬餘名加入會員，U幣集點數達151萬餘人次，整體計畫執行率超過90%。

而體育局今年完成文山運動中心、台北田徑場改造升級，場館導入智慧運動科技，提供民眾精進競技能力的安全環境，此外，國內知名籃球鬥牛聖地及滑板場「新生高架橋下運動場」經設備整新及結合藝術彩繪，打造為城市地標級的運動競技場。

隨著街舞成為奧運正式項目，體育局也增設松山車站、台北田徑場兩處鏡面練舞廣場，讓更多青少年施展身手；蔣萬安重要政見「台北躍動館」計畫，於現有12運動中心為基礎上，以改建或整修既有老舊公共建築或在運動資源較為稀缺區域，闢建各式新興運動主題特色的體育場館。

此外，體育局今年提高績優運動選手獎勵金及訓練補助金，也持續增設國小、國中、高中、大學以上基層競技運動選手訓練站、推動北市競技運動訓練暨科學中心計畫，成果亦展現在國內外各大賽場上，包含奧運、全中運、全國運。

體育局強調，致力打破年齡、性別、身心障礙的運動隔閡，明年登場的2025雙北世壯運不僅有9項帕拉運動，更創賽史先例增加女子棒球項目，將向世界展現北市性別友善、社會關懷、克服障礙運動精神。