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一生奉獻地方公益…新北故省議員陳根塗夫人陳簡寶貴百歲辭世

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
已故前台灣省議員陳根塗的夫人陳簡寶貴日前以百歲嵩壽辭世。圖／陳根塗先生文教基金會提供
已故前台灣省議員陳根塗的夫人陳簡寶貴日前以百歲嵩壽辭世。圖／陳根塗先生文教基金會提供

已故前台灣省議員陳根塗的夫人陳簡寶貴日前以百歲嵩壽辭世，欣欣天然氣公司表示，陳簡寶貴一生教育子女有方，且承繼陳根塗奉獻地方精神，熱心公益，造福桑梓。地方人士表示，陳媽媽喜歡音樂，日後應會舉辦音樂會紀念陳簡寶慧的精神。

陳簡寶貴為新北市永和地區前台灣省議員陳根塗的妻子，其子陳希舜為前台灣科技大學校長、陳何家為現任欣欣天然氣公司董事長。

陳根塗於1995年溘然辭世，陳簡寶貴秉承先生遺志，創立「陳根塗先生文教基金會」續為地方公益活動投入心力，長期提供清寒獎助學金鼓勵學子，舉辦國中小學生英語演講競賽，增進外語能力期能開闊國際視野；與在地上市企業欣欣天然氣公司共組合唱團前往看守所慰問受刑人，並多次至海外宣慰僑胞。

治喪委員會由前副總統蕭萬長先生擔任治喪委員會主任委員，前行政院長江宜樺、毛治國等多位政壇人士出任副主任委員，台北市副市長李四川擔任總幹事。告別式將於26日上午10點10分在台北市懷愛館景行樓一樓景明廳舉行。

與陳家親近的地方人士指出，陳簡寶貴從小受日本教育，從樹林嫁到永和，相夫教子，跟先生一起做社會服務及公益，對小朋友的教育跟人格發展都重視，只要地方有公益活動就會去做，出錢動員不遺餘力，也曾當過新北市婦女會長，從事公益服務及關懷長者。

該地方人士表示，陳簡寶貴生前喜歡音樂，欣欣天然氣公司董事長陳何家有組合唱團，四處公演，預計會把合唱團與音樂舞台劇結合，合作演出，舉辦音樂會紀念陳簡寶貴，繼續擴大其精神。

陳簡寶貴秉承先生遺志，創立「陳根塗先生文教基金會」續為地方公益活動投入心力，長期提供清寒獎助學金鼓勵學子。圖／陳根塗先生文教基金會提供
陳簡寶貴秉承先生遺志，創立「陳根塗先生文教基金會」續為地方公益活動投入心力，長期提供清寒獎助學金鼓勵學子。圖／陳根塗先生文教基金會提供

公益活動 新北 議員 音樂會

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