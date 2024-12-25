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新北114年新制！生育獎勵金加碼、敬老金放寬共19項

中央社／ 新北25日電
新北市政府研考會今天表示，從民國114年1月1日起陸續實施19項新措施，其中為生育獎勵金加碼、放寬申請時設籍資格條件，並保障同性婚姻共同收養子女之申請權利。新北市政府。本報資料照
新北市政府研考會今天表示，從民國114年1月1日起陸續實施19項新措施，其中為生育獎勵金加碼、放寬申請時設籍資格條件，並保障同性婚姻共同收養子女之申請權利。新北市政府。本報資料照

新北市政府研考會今天表示，從民國114年1月1日起陸續實施19項新措施，其中為生育獎勵金加碼、放寬申請時設籍資格條件，並保障同性婚姻共同收養子女之申請權利。

研考會發布新聞稿表示，明年陸續實施新措施包括本市推行16項，及配合中央實施3項新措施。

其中，生育獎勵金從原本第1名、第2名新生兒補助新台幣2萬元，第3名（含）以上補助3萬元。從114年1月1日起，第1名新生兒提高至3萬元、第2名4萬元、第3名以後5萬元。

研考會表示，除了生育獎勵金加碼，也放寬申請時設籍資格條件，預計嘉惠1.8萬名新生兒，並保障同性婚姻共同收養子女之申請權利。

另外還有拆除執照及雜項執照線上申報開工及勘驗；簡化「本市申辦使用執照修改竣工圖與併案辦理變更設計」申請流程；永寧轉運站新設；禁限建查詢成果、環境地質查詢成果、歷史航照查詢成果等業務開放線上申辦；整體開發地區土地使用分區證明書即時核發。

以及創新創業信用保證融資貸款利息全額補貼；好孕專車車資補貼方案取消夫妻所得限制；重陽節敬老禮金禮品致贈計畫放寬受贈資格；低收入戶及中低收入戶審核標準調整；新北兒童卡放寬申請資格為戶籍或學籍於本市之6歲以上未滿12歲之兒童。

另外還有社會住宅針對育兒家庭保障措施；6層樓以上未達8層樓集合住宅應定期辦理建築物公共安全申報；「新北高齡友善換居樓梯換電梯」精進措施；碧潭風景特定區餐飲遊憩區全面禁菸；道路挖掘許可費用調整。

配合中央部分有「最低工資」調整；「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」正式施行；「國土計畫法」正式上路等。希望營造新北市成為有歸屬感、光榮感及幸福感城市。

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