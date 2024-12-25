內政部原則通過社子島案 北市估後續程序須1年半

內政部今天原則通過社子島案開發範圍及抵價地比例。台北市土開總隊表示，後續區段徵收公聽會等程序須約1年半時間完成後，才會提報區段徵收計畫給內政部審議。

內政部透過新聞資料指出，審議台北市政府報送士林社子島地區區段徵收開發範圍及抵價地比例案，經土地徵收審議小組對北市府提出保存聚落紋理保存、不願參加區段徵收土地與建物，及拆遷安置計畫等內容審慎討論後，原則同意市府提報開發範圍及抵價地比例。

台北市地政局以新聞資料回應，生態社子島開發案防洪計畫、都市計畫、環境影響評估都已核定，僅剩區段徵收。

地政局指出，尊重此案不同立場居民意見，已放寬拆遷補償安置計畫條件及照顧弱勢措施，並參考居民提出聚落保留方案，和內政部土徵小組審議意見，劃設聚落再發展區、放寬剔除區徵條件。

地政局表示，此案再發展區結合居民意願、保存歷史建物保存、區段徵收土地分配、都市計畫設計準則等，保留居民生活紋理、歷史脈絡及新舊共融等聚落保留方案。

地政局指出，會審慎考量今天出席內政部會議與會居民及土徵小組委員意見及建議，並在區段徵收計畫書內妥適說明。

此外，生態社子島開發案後續將依序辦理，如事業計畫公聽會、協議價購及區段徵收公聽會、區段徵收計畫書等法定程序，並持續辦理土地改良物查估作業及與地方溝通。

北市土地開發總隊總隊長黃群接受電話訪問說，市府於民國109年6月23日把社子島開發案提報內政部審議，內政部在今年6月、7月曾開第3次土徵專案小組會議，委員當時提出應劃設再發展區，並調查再發展區地主開發意願。

他指出，內政部今天審議討論9大聚落參與區段徵收意願結果及檢討放寬剃除原則等，審議後共剔除27筆土地。

黃群說，社子島開發案進度已近8成，僅剩辦理事業計畫公聽會、協議價購及區徵公聽會、土地市價查估等程序，初估需要約1年半時間進行相關資料統整，確定資料完整後，將提報區段徵收計畫給內政部審議，若經審議且核定通過後，就可進行開發社子島。

他表示，依據土地徵收條例規定，區段徵收是指政府要徵收民地，土地所有權人可決定領取徵收補償費，或領抵價地（土地），或部分領補償費、部分領土地。