吹薩克斯風、排舞 汐止鄉長社區娛老過聖誕
為了迎接聖誕節，汐止區鄉長社區星期三共餐時間，今(25)日特地為長輩們安排聖誕活動，有薩克斯風、國際排舞以及二胡表演，當天長輩一早就到玉泉宮報到，看到大家精彩的演出，都好開心，快樂度過聖誕節。
汐止區鄉長社區在玉泉宮的銀髮據點，利用星期三共餐時間，安排了一系列的聖誕娛老活動，一開場帶來精彩好聽的薩克斯風表演，一首接一首，宛如一場音樂響宴。
聽完薩克斯風，接著則是由社區媽媽組成的國際排舞，帶來熱情有活力的舞蹈，長輩們看到大家精彩的演出，都好開心，身體也跟著左右擺動，直說很有聖誕節的氣氛。
鄉長社區理事長何慶煌表示，今天是聖誕節，在鄉長厝老人關懷據點，特別準備了薩克斯風、國際排舞以及二胡表演，給長輩們看，陪伴他們快快樂樂過節，也歡迎更多長輩加入共餐學習行列。
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