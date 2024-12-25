優化漁港周邊空間 瑞芳深澳路改善農曆年前完工
瑞芳區通往深澳漁港的主要道路深澳路路口現況車道配置不佳，加上未設置人行道，常造成人車爭道等情形，經過市議員林裔綺及瑞芳區公所及當地里長多方努力，爭取兩千多萬元經費，現在已經在改善中，預計農曆過年前可以完工，讓深澳漁港周邊公共空間更優化。
瑞芳區深澳漁港為近海漁業重要港口，也是觀光漁港，遊客眾多具重要觀光休憩效益，假日常常是人車擠得水洩不通，不過主要道路深澳路，年久失修讓地方詬病。
市議員林裔綺表示，深澳漁港是近海漁業的重要港口，遊客眾多，具重要觀光遊憩效益。為改善當地居民及遊客交通設施、友善且優質的公共活動道路空間，深澳漁港周邊道路將增設人行道以及綠化帶，協助爭取兩千多萬要來改善。
深澳里里長賴孟宏表示，深澳路道路改善，期望給予當地居民及遊客，交通設施友善且優質之公共活動道路通行空間，讓整體道路和觀光品質都能有所提升，目前施工期間也請人車通行要特別留意自身安全。
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