萬里公所辦感恩餐會 謝謝40企業團體送暖弱勢

新北市萬里區每年都有一群默默行善、投注資源、回饋地方的善心企業與團體，不僅是關心地方公益更加也照顧區內的弱勢家戶，為了感謝這群默默耕耘送暖的企業團體，萬里區公所與核二廠每年都會在歲末攜手舉辦感恩餐會，除了邀請萬里區的獨老長輩們一起來用餐，更加也透過餐會表揚善心企業與團體的無私付出，讓萬里區的弱勢與獨老都可以過更好的生活。

萬里區長黃雱勉說，感謝暖心企業與團體的幫助，讓萬里區的物資發放可以從一年兩三次，增加到每個月發放，讓弱勢家庭的物資不虞匱乏，也期待這份溫暖可以延續下去，繼續讓萬里的獨老與弱勢家戶感受來自社會的溫暖。

特別的是長期深耕淡水、北海岸的紅樹林有線電視，也在今年的授獎名單裡，年年不間斷的回饋萬里北基共餐據點加菜金，就是期待透過公私協力的力量，讓淡水、北海岸地區的弱勢家戶與獨老獲得溫暖與照顧。

此外，共同辦理感恩餐會的核二廠副廠長張雄仁也在餐會中溫暖提醒，長輩要穿多一點，注意保暖，並感謝今年與區公所共同邀請的6桌獨居長輩在歲末感恩的日子裡一起來用餐，以及感謝40個企業團體與核二廠一起來照顧地方弱勢並無私的付出，趁著溫馨的餐會要將特製的感恩獎座一一送到企業與團體代表手中，感謝來自各善心企業的資源挹注，讓萬里區的弱勢家庭、獨老長輩都可以擁有更好的生活環境與生活品質。