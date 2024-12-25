平溪十分托老中心好歡樂 祖孫互動玩AI換臉

科技日新月異，為縮小偏鄉地區的資訊落差，政治大學的教授今(25)日到平溪區十分國小，進行AI科技軟體應用教學，除了教學生如何運用AI來合成照片，更讓孩子到十分托老中心，擔任起小老師帶領長者進行AI變臉課程教學，促進親子關係。

政治大學教授曾正男表示，感謝台灣公益聯盟協助，舉行今天的銀幼共學活動，近期AI產業發展快速，也有許多AI變臉技術，這和資安息息相關，不論是大人小孩都應具備相關基礎知識，今天帶孩子來十分托老中心，幫長者拍照後使用AI軟體幫長者變臉，讓長者了解目前資訊趨勢及網路安全的重要性。

十分國小校長利一奇說，AI科技已經和生活息息相關，也藉由政大教授到校來講授AI應用，讓學生更能融會貫通，另外今天也到托老中心，藉由幫阿公阿嬤AI換臉，除了有趣也促進祖孫間的互動，長者也玩得不亦樂乎，卻也更能了解現在的科技趨勢。