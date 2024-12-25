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各國多想忘記煤礦悲慘史…新北新平溪獲文資身分 負責人龔俊逸欣慰

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市政府今天公告登錄「新平溪煤礦歷史建築群」為新北市歷史建築。圖為坑口。圖／新北市文化局提供
新北市政府今天公告登錄「新平溪煤礦歷史建築群」為新北市歷史建築。圖為坑口。圖／新北市文化局提供

「新平溪煤礦歷史建築群」取得歷史建築身分，新平溪煤礦博物園區負責人龔俊逸今天表示，最初提報資料不夠完整，經過現勘及熟充獨特性的新事證，終於取得文資身分。園區運作未來會著重公益性，希望在公部門資源和專家協助下，煤礦文化能獲得更完善的保存。

龔家投身煤礦事業已延續三代，龔俊逸的爺爺龔友仁原在日本人經營的礦場工作，後來買下基隆三坑等礦場。第二代龔詠滄繼承父志，1985年從台陽礦業公司接手新平溪煤礦，經營12年後停止開採。2001年起著手整建礦場，打造「煤礦博物館」。

第三代接班人龔俊逸早年移民加拿大，返台後與老礦工們投身復坑工程，也漸漸愛上這片土地。面對園區發展困境，力求取得文資身分，為了續命，也為保存台灣礦業文化。

龔俊逸說，近幾年有跟日本和歐洲國家聯繫，發現煤礦的保存在全世界都不是很積極，原因是早期很多國家開發煤礦產業，早年都是非常悲慘的，生產條件以現在的角度來看，其實很不人道。所以在以文資保存角度來講，其實很多國家都希望忘掉那一段的歷史，包括台灣也一樣。

新平溪煤礦提報爭取文資身分時，龔俊逸認為一開始可能資料不夠完整，但後來提供更多新事證，佐證獨特性與唯一性，終讓審議委員接收到更完整的訊息，今天由市府公告為歷史建築，他感到非常欣慰。

龔俊逸表示，文化資產保存不見得一定要有文資身分才可以保存，但是礦區的保存不是一個單點，也不能單靠業者，因為要保存的品項非常多，除了現場以外，還要跟原始地主溝通做法跟想法，一定要具公益性。

新平溪煤礦以前全盛時期有500個工人，龔俊逸指這個數字背後，代表園區有好幾百個家庭的故事在裡面。眼前先透過現狀保存，將來才會有更多的資料跟故事，當地100年來的礦業人文故事未來可以慢慢去發展。

新北市政府今天公告登錄「新平溪煤礦歷史建築群」為新北市歷史建築。圖為選洗煤場。圖／新北市文化局提供
新北市政府今天公告登錄「新平溪煤礦歷史建築群」為新北市歷史建築。圖為選洗煤場。圖／新北市文化局提供
新北市政府今天公告登錄「新平溪煤礦歷史建築群」為新北市歷史建築。圖為卸煤櫃。圖／新北市文化局提供
新北市政府今天公告登錄「新平溪煤礦歷史建築群」為新北市歷史建築。圖為卸煤櫃。圖／新北市文化局提供
新北市政府今天公告登錄「新平溪煤礦歷史建築群」為新北市歷史建築。圖為坑道內部。圖／新北市文化局提供
新北市政府今天公告登錄「新平溪煤礦歷史建築群」為新北市歷史建築。圖為坑道內部。圖／新北市文化局提供
新北市政府今天公告登錄「新平溪煤礦歷史建築群」為新北市歷史建築。圖為園區。圖／新北市文化局提供
新北市政府今天公告登錄「新平溪煤礦歷史建築群」為新北市歷史建築。圖為園區。圖／新北市文化局提供

公益 平溪 歷史建築

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