新北放寬土地使用 企業可在乙種工業區設置勞工宅

為配合都更推動、社宅供給、動保政策等實務需求，新北市政府於今年已啟動「都市計畫法新北市施行細則」第5階段部分條文修法作業，並於今日市政會議通過，後續將函報內政部核轉行政院備案後發布。其中，放寬企業可在乙種工業區建設勞工宅，可供員工申請入住。

城鄉局長黃國峰表示，本次修正著重於加速都更法令配套，針對經過都更審議案件，得放寬商業區作住宅區的比例及基地開挖率限制；且為開創多元社宅機制、擴大民間提供社宅量能，提高民間申請捐贈社宅的公益設施獎勵上限50%。

同時，放寬企業增設乙種工業區容許興建只租不售之勞工宅，供員工申請入住；在動保方面，本次修訂新增保護區、農業區容許使用作動物收容處所等相關設施，以保障動物福利回應市民需求。

都更處都市計畫科長鄧涵瑛表示，配合新北淨零目標增訂相關節能綠化設施，得免計入容積樓地板面積、建築面積及建築物高度之規定；為保障所有權人權益，修正保護區、農業區內依「都市危險及老舊建築物加速重建條例」核准拆除重建之建築物，得依原建築物高度興建；另因應市場使用需求及特性，比照商業區規定提高市場用地之建蔽率至70%。

另外，新北市政府祕書長邱敬斌表示，日前參訪時，發現英國癌症醫院上面設有旅館，由於陪病者照顧病人時，需要耗費很大的精神，這個制度沒有在台灣實施過，建議城鄉局在土管部分可以增加設施，或許可以讓陪病者在照顧病人的過程中，有比較舒適的環境，陪病過程中有監視系統可以看到病人的狀況，未來或許可到中央討論。新北市長侯友宜對此也認同，請城鄉局向中央反映溝通。