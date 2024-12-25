快訊

勞動局出手！17歲女員工遭性侵輕生 麥當勞遭重罰百萬

Uber Eats申請併購foodpanda遭公平會打回票 3點理由曝光

麻疹群聚再+7！確診者足跡公布 彰化到台大體育館、北捷都去過

聽新聞
0:00 / 0:00

新北放寬土地使用 企業可在乙種工業區設置勞工宅

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
三重五谷王段社宅外觀照。圖／新北市城鄉局提供
三重五谷王段社宅外觀照。圖／新北市城鄉局提供

為配合都更推動、社宅供給、動保政策等實務需求，新北市政府於今年已啟動「都市計畫法新北市施行細則」第5階段部分條文修法作業，並於今日市政會議通過，後續將函報內政部核轉行政院備案後發布。其中，放寬企業可在乙種工業區建設勞工宅，可供員工申請入住。

城鄉局長黃國峰表示，本次修正著重於加速都更法令配套，針對經過都更審議案件，得放寬商業區作住宅區的比例及基地開挖率限制；且為開創多元社宅機制、擴大民間提供社宅量能，提高民間申請捐贈社宅的公益設施獎勵上限50%。

同時，放寬企業增設乙種工業區容許興建只租不售之勞工宅，供員工申請入住；在動保方面，本次修訂新增保護區、農業區容許使用作動物收容處所等相關設施，以保障動物福利回應市民需求。

都更處都市計畫科長鄧涵瑛表示，配合新北淨零目標增訂相關節能綠化設施，得免計入容積樓地板面積、建築面積及建築物高度之規定；為保障所有權人權益，修正保護區、農業區內依「都市危險及老舊建築物加速重建條例」核准拆除重建之建築物，得依原建築物高度興建；另因應市場使用需求及特性，比照商業區規定提高市場用地之建蔽率至70%。

另外，新北市政府祕書長邱敬斌表示，日前參訪時，發現英國癌症醫院上面設有旅館，由於陪病者照顧病人時，需要耗費很大的精神，這個制度沒有在台灣實施過，建議城鄉局在土管部分可以增加設施，或許可以讓陪病者在照顧病人的過程中，有比較舒適的環境，陪病過程中有監視系統可以看到病人的狀況，未來或許可到中央討論。新北市長侯友宜對此也認同，請城鄉局向中央反映溝通。

新北市政府於今年已啟動「都市計畫法新北市施行細則」第5階段部分條文修法作業，並於今日市政會議通過，圖為社宅內部裝潢示意圖。圖／新北市城鄉局提供
新北市政府於今年已啟動「都市計畫法新北市施行細則」第5階段部分條文修法作業，並於今日市政會議通過，圖為社宅內部裝潢示意圖。圖／新北市城鄉局提供

建築 新北 都市計畫 都更

延伸閱讀

統籌分配款增374億 新北優先用於捷運、校舍等硬體建設

韓國瑜回新北議會娘家 嘆當立法院長「好辛苦」頭髮都掉光

多方位輔導創業者 新北青年局統計投資金額達2.4億元

韓國瑜、侯友宜新北議會同框 侯：每一天都當三天用

相關新聞

韓國瑜回新北議會娘家 嘆當立法院長「好辛苦」頭髮都掉光

新北市議會今天舉行就職兩周年與歷屆議員回娘家活動，曾任台北縣議員的立法院長韓國瑜今天出席，與新北市長侯友宜與前市長朱立倫...

新北環保兩用袋將換裝！設計比賽首獎出爐「長這樣」預計明年7月鋪貨

新北市環保局今年舉辦環保兩用袋設計比賽，經重重評選，首獎由設計師陳振銘作品《NEW BAG！》奪得，以簡約線條、幾何元素...

少女麥當勞打工遭性侵 蔣萬安說話了：跟勞動部了解後說明

網友揭露17歲少女遭速食店主管性侵後輕生經歷，引發社會關注。有綠議員質疑，勞動局處理不夠積極？市長蔣萬安今表示，因這案是...

各國多想忘記煤礦悲慘史…新北新平溪獲文資身分 負責人龔俊逸欣慰

「新平溪煤礦歷史建築群」取得歷史建築身分，新平溪煤礦博物園區負責人龔俊逸今天表示，最初提報資料不夠完整，經過現勘及熟充獨...

內政部審議社子開發案 原則同意開發範圍及抵價地比例

內政部今天審議台北市政府報送社子島地區區段徵收開發範圍及抵價地比例案，經土地徵收審議小組針對市府提出的聚落紋理保存、不願...

新北放寬土地使用 企業可在乙種工業區設置勞工宅

為配合都更推動、社宅供給、動保政策等實務需求，新北市政府於今年已啟動「都市計畫法新北市施行細則」第5階段部分條文修法作業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。