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新北環保兩用袋將換裝！設計比賽首獎出爐「長這樣」預計明年7月鋪貨

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市環保局今年舉辦環保兩用袋設計比賽，經重重評選，首獎由設計師陳振銘作品《NEW BAG！》奪得。記者葉德正／攝影
新北市環保局今年舉辦環保兩用袋設計比賽，經重重評選，首獎由設計師陳振銘作品《NEW BAG！》奪得。記者葉德正／攝影

新北環保局今年舉辦環保兩用袋設計比賽，經重重評選，首獎由設計師陳振銘作品《NEW BAG！》奪得，以簡約線條、幾何元素及光影互動創造視覺錯視效果，在袋體皺褶中讓設計隨形變化。新北市環保局表示，首獎作品將實際印製，成為民眾日常使用的兩用袋，預計於明年7月後鋪貨上市，盼增加重複使用率，提升永續意識、達到減塑目標。

​環保局表示，今年環保兩用袋設計比賽有410件投件作品，邀請台灣藝術大學視覺傳達設計學系教授李尉郎、台灣環保文教基金會顧問劉華欣、台北教育大學文化創意產業經營學系教授林義斌、台灣師範大學社會教育學系教授廖世璋擔任評審委員。

環保局表示，從環境保護、產品設計、文創行銷及媒體傳播等不同專業視角切入評比，最終選出包含一個首獎等共五項得獎作品。

首獎得主陳振銘先生表示，袋子本來就不是一個平面，而是在使用的時候變成凹凹凸凸的曲面，所以畫面的線條能夠在這個不規則的曲面上變化，建議不同大小的袋子可搭配不同顏色，甚至配合執行面呈現所需的顏色，以跳脫傳統環保袋的刻板印象，「環保的核心是珍惜，如果一個袋子能讓人捨不得丟，它就真正發揮了環保價值。」

環保局說明，首獎作品在實用性與創意之間取得了完美平衡，展現設計師對環保主題的深刻理解，作品透過簡潔而有力的設計語言，成功傳遞出環保的重要性。

官方另選出四項優秀作品，包括最佳創新獎得主羅俊驛作品「野花新生」、實用設計獎得主張琳作品「Less Is More」。主題契合獎得主吳政倫作品「RENEW新．生活」，還有美感吸睛獎羅雅庭的「代袋永續」。

環保局說，新北市自102年推出購物袋兼具專用垃圾袋的「環保兩用袋」，至今已減少超過2億個塑膠袋使用，節省2522公噸塑膠原料，及5573公噸減碳量，111年底再推出「再生料環保兩用袋」，以50%以上回收塑膠製成，並取得環境部環保標章認證。

塑膠袋 新北 永續 環保局 設計師

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