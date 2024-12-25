統籌分配款增374億 新北優先用於捷運、校舍等硬體建設

財劃法修正三讀通過，中央將釋出超過3千億給地方政府，其中新北市統籌分配款預計從543億元增加至917億元，增額達374億元，主計處今表示將優先用於捷運建設、校舍更新等硬體建設，議員江怡臻則表示也須做好生育及長輩照顧準備。

新北市原統籌款543億元、配回率11.61%，財劃法三讀通過後統籌款917億元、配回率10.87%，增加374億。新北市主計處對此表示，增加財源初步規劃優先用於捷運建設、校舍新建及老舊校舍整建、汙水下水道工程、道路橋梁改善及路面養護改善、警消廳舍興建、圖書館興建、運動中心興建等。

不過新版財劃法可能壓縮中央對地方補助預算，主計處表示若中央降低計畫型補助的補助比率，勢必造成新北市府負擔的市配合款增加。

新北議員江怡臻表示，分配款增加後，經費應優先運用在關鍵基礎設施，例如道路、河川等，也必須因應少子化、超高齡化社會，做好鼓勵生育養育以及照顧長輩的準備。

她表示，以土樹三鶯來說，建議未來人口居住集中區域，評估增建、整建校舍或新設學校，例如土城頂埔國小、三峽國小、鶯歌鳳鳴地區；另外土城新設交流道的周邊聯外交通系統、板橋醫療園區、以及樹林、土城行政園區等。