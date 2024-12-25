修法出售捷運聯開宅挨批 北市府曝原因：需償還捷運建設經費貸款

北市捷運局上周提出修正出售聯開宅相關條例，可自行決定標售一戶低於一億元或租金報酬率低於借貸利率的捷運聯開宅，無須議會同意，民團不滿北市所有聯開宅僅3戶總價超過1億，若全數售出恐拉高房價，今與綠白議員舉行記者會反對。捷運局表示，目前捷運建設經費貸款已超過600億，有必要出售收益較低聯開宅降低自償性。

捷運局上周提案修正「公有不動產自治條例」，預定標售低於1億元或租金報酬較低的捷運聯開宅若要出收無需經過議會審查及同意，上周送大會討論不少議員有意見暫擱，今天下午該案再送議會一讀討論，但議員仍有意見遭暫擱。

民團認為，市府捷運聯開宅是運用市有土地結合都市計畫容積放寬，與企業合作開發取得房產，目前屬北市聯開住宅有1313戶，皆作出租使用，出租率達98%，若該條例修正通過，有1310戶住宅北市府無需經過議會同意可自行出售，質疑市府是否意圖炒高房價。

社宅推動聯盟召集人孫一信表示，若修法通過市府大量轉售這些聯開宅，不能保證來買聯開宅民眾不是投資客，市府應思考是否符合居住正義；崔媽媽基金會執行長呂秉怡表示，捷運聯開宅是公有資源，可配合北市居住政策，提供給有需求的市民。

議員簡舒培指出，若這個條例通過，北市議會將淪為「炒高房價的幫兇」，捷運局先前曾至她辦公室表示因目前市場行情好，想盡快拋售，但聯開宅來源是因容積獎勵屬公有財產，不能因行情好，就急於拋售；議員苗博雅說，新版「財畫法」上路後北市府直接多出400多億元財源可自由運用，為何現階段要急於拋售價值逾400億聯開宅。

議員黃瀞瑩說，市長蔣萬安執政兩年以來，找到且確定可行社宅基地僅有1處198戶，提交給市民的「居住正義」期中成績單，完全不及格，如今捷運聯開宅是市府手中難得的住宅資源，卻還要拋售，痛批「剝奪市民的穩定安居資源」。

捷運局表示，聯合開發不動產效益須作為償還捷運建設經費的財源之一，目前興建、規畫及未來要興建的捷運路網，貸款已超過600億元，初步評估，大部分聯開宅租金收益率低於自償性經費借貸利率，代表租金收入已不敷償還舉債利息，故出售部分收益較低聯開宅，降低自償性經費債務有必要性。

捷運局強調，出租的聯開宅將等租期屆滿後才處分，保障承租戶權益，處分前也會委請不動產估價師依市場行情估價，提報市府市有財產審議委員會審議訂定標售底價公開標售，不會賤賣或炒作房價，修正條文中，也未刪除須經議會同意條文，僅提到符合一定條件聯開宅，授權市府自行處分，並送議會備查。