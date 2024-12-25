快訊

建中校友晚宴陷辱女惹議！呱吉還原現場：沒注意菜單「但有感受到洋蔥」

她欠200萬元深夜遇飛車討債 國道時速飆190公里追撞釀3死

亞塞拜然客機傳墜毀哈薩克畫面曝光 機上67人已知12人倖存

聽新聞
0:00 / 0:00

蔣萬安上任2周年 議會通過與巴士底市簽訂第53個姐妹市

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安。本報資料照片，記者余承翰／攝影
台北市長蔣萬安。本報資料照片，記者余承翰／攝影

北市議會今審議通過與聖克里斯多福首都巴士底市締結姊妹市，北市副秘書長俞振華表示，預計明年上半年就能排定簽約締結姐妹市，並邀聖克里斯多福總理參加雙北明年世壯運。

議員曾獻瑩表示，與巴士底市締結姊妹市，顯示地方政府能透過「第二軌外交」，在民間交流與國際認同上發揮積極作用。過去北市與布拉格簽署姊妹市協議時，名義上採用「台灣台北市」，引發中華民國被消失的爭議，此次締結巴士底市是用中華民國(台灣)台北市來締結協議，避免了不必要的紛爭。

曾獻瑩表示，巴士底市是北市的第53個姊妹市、北市另外還有6個友誼市及3個夥伴市，都是北市對外交流的重要基礎。市府不僅曾邀請姊妹市參加大型活動如2023年台灣燈會，就有菲律賓奎松市市長、馬紹爾群島馬久羅市市長出席。

北市亦曾提供姊妹市包括重新整備後的消防車、救護車、資源回收車等，支援中南美洲與非洲的姊妹市，在疫情期間，台北市也曾向姊妹市提供口罩、防護衣等急需物資。

曾指出，此次與巴士底市締結姊妹市協議，展現北市在城市外交中的積極角色，市府應善用姊妹市平台，推動教育、文化藝術交流及智慧城市建設等具體計畫，不僅促進國際技術與文化的互動，也為市民創造實質利益。

俞振華表示，市長蔣萬安剛上任時，就曾贈與聖克里斯多福台北市的YouBike1.0，兩方往來相當持續且友好，他們的泛東亞大使也已經報名參加明年世壯運。

北市 巴士 馬紹爾群島

延伸閱讀

上任2周年秀友善生養政績 蔣萬安：6都唯一新生兒正成長

少女麥當勞打工遭性侵 蔣萬安說話了：跟勞動部了解後說明

柯文哲若起訴撤銷容積獎勵20%？蔣萬安：已在研議

三寶爸上任兩周年當孩子王 蔣萬安明生日自曝將有最棒禮物

相關新聞

韓國瑜回新北議會娘家 嘆當立法院長「好辛苦」頭髮都掉光

新北市議會今天舉行就職兩周年與歷屆議員回娘家活動，曾任台北縣議員的立法院長韓國瑜今天出席，與新北市長侯友宜與前市長朱立倫...

新北環保兩用袋將換裝！設計比賽首獎出爐「長這樣」預計明年7月鋪貨

新北市環保局今年舉辦環保兩用袋設計比賽，經重重評選，首獎由設計師陳振銘作品《NEW BAG！》奪得，以簡約線條、幾何元素...

少女麥當勞打工遭性侵 蔣萬安說話了：跟勞動部了解後說明

網友揭露17歲少女遭速食店主管性侵後輕生經歷，引發社會關注。有綠議員質疑，勞動局處理不夠積極？市長蔣萬安今表示，因這案是...

新北放寬土地使用 乙種工業區可設置勞工宅

為配合都更推動、社宅供給、動保政策等實務需求，新北市政府於今年已啟動「都市計畫法新北市施行細則」第5階段部分條文修法作業...

統籌分配款增374億 新北優先用於捷運、校舍等硬體建設

財劃法修正三讀通過，中央將釋出超過3千億給地方政府，其中新北市統籌分配款預計從543億元增加至917億元，增額達374億...

修法出售捷運聯開宅挨批 北市府曝原因：需償還捷運建設經費貸款

北市捷運局上周提出修正出售聯開宅相關條例，可自行決定標售一戶低於一億元或租金報酬率低於借貸利率的捷運聯開宅，無須議會同意...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。