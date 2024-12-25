蔣萬安上任2周年 議會通過與巴士底市簽訂第53個姐妹市

北市議會今審議通過與聖克里斯多福首都巴士底市締結姊妹市，北市副秘書長俞振華表示，預計明年上半年就能排定簽約締結姐妹市，並邀聖克里斯多福總理參加雙北明年世壯運。

議員曾獻瑩表示，與巴士底市締結姊妹市，顯示地方政府能透過「第二軌外交」，在民間交流與國際認同上發揮積極作用。過去北市與布拉格簽署姊妹市協議時，名義上採用「台灣台北市」，引發中華民國被消失的爭議，此次締結巴士底市是用中華民國(台灣)台北市來締結協議，避免了不必要的紛爭。

曾獻瑩表示，巴士底市是北市的第53個姊妹市、北市另外還有6個友誼市及3個夥伴市，都是北市對外交流的重要基礎。市府不僅曾邀請姊妹市參加大型活動如2023年台灣燈會，就有菲律賓奎松市市長、馬紹爾群島馬久羅市市長出席。

北市亦曾提供姊妹市包括重新整備後的消防車、救護車、資源回收車等，支援中南美洲與非洲的姊妹市，在疫情期間，台北市也曾向姊妹市提供口罩、防護衣等急需物資。

曾指出，此次與巴士底市締結姊妹市協議，展現北市在城市外交中的積極角色，市府應善用姊妹市平台，推動教育、文化藝術交流及智慧城市建設等具體計畫，不僅促進國際技術與文化的互動，也為市民創造實質利益。

俞振華表示，市長蔣萬安剛上任時，就曾贈與聖克里斯多福台北市的YouBike1.0，兩方往來相當持續且友好，他們的泛東亞大使也已經報名參加明年世壯運。