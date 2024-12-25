社子島自救會批「沒和逾萬居民溝通」 北市府：資料公開服務未中斷

內政部土徵小組今天開會討論社子島開發案，社子島自救會成員質疑，台北市府沒與1萬多名居民溝通，只以少數調查問卷與工作站服務211名居民就當有溝通，根本提詐騙簡報誤導土徵委員。

台北市政府官員在現場回應，評估報告書主文、全文以及整理的案情說明都上網公開，也都有寄通知給全區地主，4年來針對意願調查、以及駐地工作站提供的諮詢服務都沒有中斷，也會尊重土地所有權人意見。

內政部土地徵收小組委員會今天召開社子島區段徵收範圍審議會議，社子島自救會近百位成員在土徵小組開會前，先在內政部前召開記者會表達訴求，隨後支持與反對兩方皆派代表參與土徵小組會議。會議過程大致還算順利，偶有雙方劍拔弩張互嗆狀況出現，靠主席溝通並維持秩序。

支持社子島區段徵收開發的陳姓居民在會議中表示，他在社子島出生長大，許多同儕家中面臨淹水、務農議題，都只能讀到國中畢業，且因房子無法重建，「環境差到你們無法想像」，他想到都會想哭，因此希望盡快開發。

在地福安里長謝文加說明，社子島為大台北防洪已犧牲50幾年，這裡有很多弱勢族群與獨居老人，希望台北市府一定要妥善規劃拆遷安置輔導辦法，也希望土徵委員要照顧辛苦人，讓原來住民享受開發成果，而不是被趕出去。

反對方、環境權保障基金會副執行長許博任表示，前一次土徵專案小組決議要求北市府重新研擬聚落再發展區規劃，並妥善與民眾溝通，但北市府沒與居民討論，直接劃定9處聚落為再發展區，並對區內所有權人寄發2800餘份參與區段徵收意願調查問卷，且只回收599份有效問卷，回收率不到22%。

許博任說明，市府直接以這個不具代表性的調查結果，研擬今天提送土徵小組會議審查的再發展區劃設方案，不符合土徵審議小組的要求，呼籲小組今天應不通過區段徵收範圍。

此外，許博任表示，依北市府這次提會審查的財務評估報告，市府評估社子島開發案成本至少需要新台幣2300多億，開發過程中現金流量預估最高會負債1000多億元，要靠被徵收戶拿錢買專案住宅與開發後土地標售，樂觀情境下才能縮小虧損到130多億元。

社子島自救會發言人李華萍指出，前台北市長柯文哲獨裁霸道地輾過社子島，任內弊案重重，台北市長蔣萬安不應該繼續柯文哲的爛方案輾過社子島，應走自己的路。

李華萍強調，台北市政府跟詐騙集團一樣，過去一直誤導土徵委員「居民最在意的是安置」，對於社子島居民反對區段徵收、聚落紋理要保留絕口不提，社子島自救會一直以來都是反對區段徵收，訴求是解除禁建、原地改建、既有聚落完整保留，從沒要求抵價地要領回多少，或安置宅要賣多少，只是卑微的請求保留家園。