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韓國瑜回新北議會娘家 嘆當立法院長「好辛苦」頭髮都掉光

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
立法院長韓國瑜今天回新北議會娘家。圖／林國春提供
立法院長韓國瑜今天回新北議會娘家。圖／林國春提供

新北市議會今天舉行就職兩周年與歷屆議員回娘家活動，曾任台北縣議員的立法院韓國瑜今天出席，與新北市長侯友宜與前市長朱立倫同框。韓國瑜致詞時說，蔣根煌議長講一句比他還輕鬆，立法院三黨不過半「真的好辛苦」，當立法院長當到頭髮都掉光了，當年他當議員面貌清秀、頭髮非常長，三十多年一轉眼就過去。

韓國瑜說，民意代表是民主社會非常奇妙的工作，以前封建時代沒有民意代表，最多是仕紳、秀才、舉人，不是透過選票選出來的。他認為，民意代表要把三個腦袋照顧好，第一個是議會表現，第二是選區不管好壞要去勤跑，最後是家庭更要照顧好，真的不容易，尤其今天看到這麼多老前輩，回想起來充滿美好回憶。

韓國瑜說，感謝侯市長與朱立倫前市長和民意代表努力，未來財劃法劃分後，資金愈來愈多，擦亮新北，照顧新北，讓市民享受更好市政。

侯友宜致詞也說，他未來這兩年一天當三天做，會好好打拚，每年議員回娘家，都能看到新北進步，搬出去的也趕快搬回來。

新北 立法院 議員 韓國瑜

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