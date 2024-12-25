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多方位輔導創業者 新北青年局統計投資金額達2.4億元

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市青年局成立至今已3年，新北市青年局長邱兆梅表示，市府提供創業者多項協助，包含考照、職涯探索、提供輔導資源等等，協助創業者取得投資金額及營業額總計達2.4億元。圖／新北市青年局提供
新北市青年局成立至今已3年，新北市青年局長邱兆梅表示，市府提供創業者多項協助，包含考照、職涯探索、提供輔導資源等等，協助創業者取得投資金額及營業額總計達2.4億元。圖／新北市青年局提供

新北市青年局成立至今已3年，新北市青年局長邱兆梅表示，市府提供創業者多項協助，包含考照、職涯探索、提供輔導資源等等，協助創業者取得投資金額及營業額總計達2.4億元。

邱兆梅今於市政會議專案報告，總結青年局成立3年的成果及未來展望。邱兆梅表示，創業是新北市青年政策的亮點之一，目前8座青年創業基地，涵蓋科技、藝文、社會企業等多元創業領域，每年直接輔導超過160組創業團隊，並與北台43所大專院校的育成中心合作，每年橋接創業資源給超過千組青年創業者。

邱兆梅表示，青年局自今年起積極推動新北創業者走向國際展會，帶領新北藝術家參與Handarty Korea韓國手創展、Busan Illustration Fair 釜山插畫展，帶領科技新創前進亞洲旗艦新創展會Innovest Asia等，幫助創業者拓展市場、對接資源，青年局成立以來，協助新北創業者取得的投資金額與營業額成長，總計已達2.4億元。

另外，青年局今年舉辦「新北新創之星」競賽，與創投公會合作，透過為期三個月的輔導與競賽，幫助科技創業者取得資源和市場曝光。在職涯探索方面，青年局與Xchange合作，在新北市提供第八屆「互聯網大學」、與Cisco思科合作提供網路技術證照課程，讓青年掌握最新的職場知識和技能。

侯友宜表示，新北有很多年輕朋友，這6年來，看到很多青年人口不斷遷入新北市，市府團隊希望打造適合青年創業、安居落腳的好地方，新北市府的夥伴們都有責任要把握最後的2年，把每一天都當成最後一天，全力地衝刺，讓青年可以逐夢在新北。

邱兆梅指出，明年將與經發局、文化局打造「青年再創X老店新妝」新莊廟街特色店家再造示範計畫、與民政局合作舉辦大型交誼活動等，持續在科技創新、藝術設計、社會參與三大領域推動政策。

創業 青年

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