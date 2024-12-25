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新北耶誕電影字幕是簡體字 顏蔚慈批花公帑被統戰

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議員新北市議員顏蔚慈接獲民眾陳情，表示上周22日在板橋435藝文特區觀看文化局放映「聖誕快遞」兒童電影，全程使用簡體字幕。圖／顏慰慈提供
新北市議員新北市議員顏蔚慈接獲民眾陳情，表示上周22日在板橋435藝文特區觀看文化局放映「聖誕快遞」兒童電影，全程使用簡體字幕。圖／顏慰慈提供

新北市議員顏蔚慈接獲民眾陳情，表示上周22日在板橋435藝文特區觀看文化局放映「聖誕快遞」兒童電影，居然全程使用簡體字幕。家長質疑市府讓孩子們觀賞簡體字電影，難道是被統戰？顏蔚慈批侯市府花公帑放電影，卻未對放映內容把關。

新北市文化局表示，當天播放影片有多國語言字幕選擇，由於同仁不熟悉機器設定，以致在字幕細節的確認有所疏漏，對於觀看的家長與孩子深感抱歉。將加強同仁教育訓練，確保放映內容更完善，避免類似情況再度發生。

顏蔚慈說，文化局每年都編列千萬預算經營板橋435藝文特區，113年編列1848萬、明年更是編列高達2142萬元。其中「枋橋大劇院」一年辦理近20場假日電影活動，選片多為動畫或喜劇等類型，吸引不少親子家庭甚至長輩參加。但是文化局卻沒有針對放映內容把關，讓家長孩子全程觀看簡體字幕實在離譜。

顏蔚慈指出，中共近年來文攻武嚇台灣不斷，文化統戰更是無所不在，自己在議會已多次要求市府要落實把關工作。但沒想到居然在親子共度耶誕佳節的時候，卻看到整部簡體字幕的電影。再次凸顯市府無能把關、讓中共統戰趁機而入。

顏蔚慈強調，新北市府用納稅錢在公共空間辦活動就應嚴格把關。市民期待文化局播放的電影能更深具教育及文化意義，而不希望溫馨耶誕活動瀰漫中共統戰硝煙。

文化局 電影

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