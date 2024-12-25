北市修法售聯開宅 民團綠白議員批賤賣市產避監督

台北捷運局提案修正公有不動產自治條例，預定標售低於1億元或租金報酬較低的捷運聯開宅，崔媽媽基金會等3民團及綠白等議員反對修法，直言市府帶頭炒房價、賤賣市產且規避議會監督。

OURs都市改革組織、社會住宅推動聯盟、崔媽媽基金會、民進黨台北市議員簡舒培及林亮君，台灣民眾黨北市議員黃瀞瑩與林珍羽和張志豪、社會民主黨議員苗博雅共同在議會召開「守護市民資產、反對捷運聯開宅拋售」記者會。

民團指出，台北捷運工程局提出修正「台北市大眾捷運系統土地開發公有不動產租售自治條例」，內容為將標售1戶低於新台幣1億元或租金報酬率低於借貸利率的捷運聯開宅，售出時不需經議會審查及同意。此案日前送至市議會大會討論。

記者會提出2訴求，包含反對修法，市府應主動撤案，並重新規劃捷運聯開宅政策，且認為此修法自相矛盾，如北市都市發展局持續蓋社宅，而捷運局卻規劃出售聯開宅。

OURs都市改革組織秘書長彭揚凱在記者會表示，捷運局提案修法，民團認為不可行，若通過，市府能轉售聯開宅，是否意味要帶頭炒高北市房價。

社會住宅推動聯盟召集人孫一信說，修法牽涉到北市社宅數量且是很重大的政策變革，市府應仔細討論，社宅承租對象有限制，捷運聯開宅是放寬所有民眾承租，且聯開宅的品質及物件都很好，能提供給有需求的市民。

他指出，若修法通過，市府無法保證有投資客會來購買捷運聯開宅，恐造成聯開宅閒置，這違反居住正義，加上市府對興建社宅數量有缺口，認為市府應仔細審視此修法。

崔媽媽基金會執行長呂秉怡說，捷運聯開宅是北市公有資源，且可配合市府政策進行調度，除反對修法並認為要重新規劃聯開宅政策，如不標售住宅等。

簡舒培指出，此自治條例上週三送到議會大會審議，捷運局先至辦公室說明提及是因認為目前市場行情好，才規劃修法後售出聯開宅，但聯開宅來源是因容積獎勵，而容積屬於台北市民，不因市場行情好就規劃出售。

她表示，前市府曾出售聯開宅約250多戶，都會提案進議會討論，但捷運局現在卻規劃修法並提及不須經議會同意，是規避議會監督。

黃瀞瑩指出，捷運局提案修法若通過等同拋售市民資產，堅決反對市府帶頭炒高房價並踐踏居住正義，若修法通過，出售的住宅及商辦捷運聯開宅約為568億元，認為市府想偷渡闖關，藐視議會審查。

依記者會資料，北市捷運聯開宅共2083戶，包含住宅1313戶、商用770戶，全部已出租，市府後續將能再分回331戶。民團及跨黨派議員最後喊出「守護市民資產、反對捷運聯開宅拋售」口號。