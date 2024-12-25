蔣萬安執政2周年奪「三冠王」永續債、招商、減債出爐

台北市財政局盤點近2年執政亮點，發布「三冠王」成績單。財政局長胡曉嵐指出，北市府首發政府永續債，累計發行100億為全國之冠，另外，營利事業銷售額創下17.1兆元的新高紀錄，以及累計減債金額也是全國之冠。而重視財政紀律，市府送北市議會審議的114年預算案，創下自民國90年以來首次產生歲入歲出賸餘。

胡曉嵐表示，如何運用台北在地優勢、創造政府財政收入，一直是施政重點。113年1月北市率先全國推出首檔政府社會責任債券，運用臺北市優勢的捷運路網，成功結合聯合國永續發展目標（SDGs），以創新財政工具，累計發行永續債金額達100億元，為全國地方政府之冠。

她說，此項創舉，不但符合台北市淨零永續之發展目標，接軌國際，更榮獲2024年「天下城市治理卓越獎」開創獎肯定，1年並節省債息支出約7千萬元。

胡曉嵐指出，政府財政收入要好，地方繁榮最重要。透過招商引資、鼓勵民間參與投資公共建設，是北市重要發展策略，112年北市民間投資金額高達270億餘元，是全國地方政府之冠，獲財政部頒發招商卓越獎肯定，更帶動北市112年營利事業銷售額創下17.1兆元的新高紀錄，為全國地方政府之冠。

此外，雖然北市可開發之大面積市有土地日漸稀少，在113年積極推動促參、招商引資下，民間投資金額上看200億元，並持續在年度終了前積極完成簽約，為提高民間投資台北市而努力。

胡曉嵐表示，開源節流最重要的關鍵在於透過掌握市府未來4年財政收支大數據資料，再藉由盤點市府可用的財產及財源，作為財務調度與債務管理的基礎，市府送北市議會審議之114年預算案，即創下自民國90年以來首次產生歲入歲出賸餘。

此外，自蔣萬安111年底上任至113年11月底，北市債務未償餘額實際數由898億元下降至729億元，累計減債169億元，減債金額為全國地方政府之冠，加計114年預算編列債務還本85億元，累計減債將達254億元，人均負債亦將由上任時3.6萬元大幅下降至2.6萬元，人均負債減少1萬元。財政局也表示，北市自籌財源穩定達1100億元以上，占歲入比率居6都之冠。