上任2周年秀友善生養政績 蔣萬安：6都唯一新生兒正成長

台北市長蔣萬安今天上任兩周年，沒有兩周年記者會，是到文山區視察親子館，對於施政兩周年打幾分？蔣萬安說，他不會給自己打分數，但對於台北隊過去這段時間的努力，他給予高度肯定。

蔣萬安今天視察親子館，不僅了解親子館的營運狀況，也與多位年輕爸媽分享育兒經，蔣萬安說，市府會持續努力，讓年輕人願生、敢生、養得起，除了友善的親子館，還有臨時托育讓爸媽喘息，孕婦也可以安心使用好孕專車等，接下來也有幸福宅，讓6歲以下孩子的小家庭可以入住。

蔣萬安說，台北市從提高生育獎勵、提供幸福宅、提供好孕專車，這些政策都讓台北市生育率今年突破1，這是非常不容易，當全國及各縣市新生兒人數生育持續探底，北市是六都裡面唯一新生兒人數呈現正成長，從前年的0.84，去年努力來到0.97，今年已突破1達1.05，這些都是具體的成果。

蔣也細數台北市過去這2年的幸福、友善、宜居城市成果，包括一區一親子館，再加上旗艦型的，總共有13個；托育臨托布建，他上任前4處，去年一整年努力增到11處，今年有21處臨時托育，這些也都是回應很多爸爸媽媽，一些小家庭的期待；尤其親子館在幾次的民意調查裡面，都得到市民朋友極高的肯定，滿意度都到8成。

蔣萬安說，台北市親子館使用人次也歷史新高，從上任前47萬人次，去年來到118萬人次，今年更突破130萬人次，甚至統計男性照顧者，進親子館人次也來到了新高，從2022年僅6萬男性照顧者，像爸爸或阿公進來使用親子館，到今年已經來到了20萬人次。