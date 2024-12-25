全路段行走！北市首座「行人優先區」 駕駛限速、擦撞負全責

為了推動行人友善環境，又考量到路幅及停車空間需求，北市府響應內政部推出全國首處「行人優先區」。交通局表示，該路段行人全寬都能行走，且駕駛車速限速20公里、不能按喇叭，若在路段擦撞到行人，駕駛需要負全責。

交通治理科長林育生表示，因應內政部國土署推動的行人安全設施條例細則，北市也是全國第一處的「行人優先區」率先於12月中旬在信義區嘉興里施設，規範行駛路段內的駕駛，限速20公里、不能鳴按喇叭。

林育生說，「行人優先區」概念是有別於以往人靠邊走，改以全寬都可以行走，並且設置瀝青減速丘，降低車速，若不慎撞到路人，駕駛必須要負全責，而路段的入口處會施作牌面，並有彩繪壓花撲面入口，作為提醒駕駛的意象。

嘉興里長鄭智耀分享，由於里內的巷弄狹小、停車需求高，難以取消停車設置改畫標線型人行道，為了取得平衡，因此與市府相關單位商討後採行人優先區，目前實施一周下來，只要車速過快的駕駛都會放緩，未來也持續和交通局討論，如何擴大改善鄰里交通。