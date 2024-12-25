少女麥當勞打工遭性侵 蔣萬安說話了：跟勞動部了解後說明
網友揭露17歲少女遭速食店主管性侵後輕生經歷，引發社會關注。有綠議員質疑，勞動局處理不夠積極？市長蔣萬安今表示，因這案是通報勞動部，會來跟勞動部了解當時這事件，通報勞動部之後的整個經過及處理情形。
少女遭速食店主管性侵後輕生案，勞動局證實今年12月9日有接獲民眾1999陳情，已經限期12月27日前，要求麥當勞回復有關該案所為的一切調查資料，以利勞動局後續查處。
蔣萬安今天上午視察文山區親子館，被問及後續查處，蔣萬安說，勞動局也會來跟勞動部了解，當時這件事情，通報勞動部之後的整個經過情形及處理情形，勞動局瞭解清楚後，就會跟大家來說明。
另外，兒福聯盟也爆出疑似包庇性騷案，蔣萬安表示，勞動局在行政上，調查以後就認定性騷案件成立，也做了機構的處分，但後來司法程序，檢察官偵查終結做不起訴處分，市府會持續了解，但至少行政部分，都做了相對應的作為。
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