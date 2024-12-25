市民廣場遭貼罷免葉元之文宣 國民黨怒批罷團蔑視政府

罷免話題持續，有民眾於新北市民廣場停車場發現被貼著罷免立委葉元之的相關文宣，質疑罷免團體已經違反行政中立。國民黨新北市黨部表示，已跟市府反映，罷免團體蔑視政府為中立機關，違法亂紀；停車場主管機關新北交通局則說，已請業者派員拆除並加強巡檢。

今有民眾於新北市民廣場停車場發現，電梯按鈕周圍遭貼「罷免葉元之 現正連署中」並附帶連署QR Code的宣傳貼紙，驚呼怎會在公家機關場所如此張貼，因此向相關單位反映。

國民黨新北市黨部指出，有接獲民眾通報，因此已經市府相關單位反映，因為相關罷免案還未成案，因此好像也無相關罰則，但那是在公務機關場域，罷免團體居然無視範圍內嚴禁從事政治相關活動，將罷免文宣張貼於新北市府所屬單位，蔑視政府為中立機關，逕行違法亂紀之實。

國民黨新北市黨部表示，葉元之立委本著為民喉舌，依據民眾所付予的職責，善盡監督政府，建構福國利民，協助提升地方自主財政能力，加速地方建設發展的法案，挽救無能賴政府的「擺爛式集權」，何奈民進黨假藉以黑箱修法為由，運用罷葉團體操弄人民、混淆視聽。

記者從國民黨新北市黨部提供照片中找到遭貼文宣的現場，發現貼紙已經被撕除。停車場主管機關新北交通局表示，昨日已請業者派員立即拆除，並通報各場域提高警覺，加強巡檢。