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大柑園621公頃徵收45人連署反對 住戶怒批新北市府人權侵害

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
大柑園地區都市計畫（藍線範圍）占地621公頃。圖／新北市城鄉局提供
大柑園地區都市計畫（藍線範圍）占地621公頃。圖／新北市城鄉局提供

新北市為發展高科技產業聚落，在新北西南區大漢溪流域周邊規劃621公頃大柑園都市計畫區，該處目前多為農地、鐵皮違建及部分建物，徵收區域出爐不少民眾反彈，有三鶯路周邊居民45人先行發起連署向城鄉局表達抗議，住戶批評政府徵收方式是人權侵害，城鄉局表示目前積極與住戶溝通，盡力排除合法建物。

大柑園都市計畫範圍北及西側臨大漢溪，南臨北大特區、三峽都市計畫及非都市土地農業區，東臨三峽河，範圍橫跨樹林、三峽及鶯歌區3行政區，計畫面積621公頃。區域內多為農業用地，也有建地等合法房屋，目前多為鐵皮廠房或零星住宅，土地所有權人約1萬多人。

而部分居住在此地已超過30年以上住戶，住戶表示自家土地為農牧用地，地上兩層樓透天房屋屋齡約50年，若被徵收只能補助約110萬元，對於房屋在農牧用地上的屋主相當吃虧，表示自家地段靠近鄰近高速公路、醫院、台北大學，政府財團看上此地理位置，徵收相當霸道。住戶因此連署共45人向城鄉局表達抗議，要求排除徵收範圍。

議員蘇泓欽表示，區域內不少住戶已住了30或40年，違章建築處理辦法2009年以前既存違建處理辦法是緩拆，2009年以後新增違建才是立即拆除，這些住戶的建物多是存在30年以上，列入徵收範圍前住戶可以穩定安穩生活，現在卻面臨無家可歸的擔憂。市府要徵收又沒有補償，難道要住戶睡馬路，表示徵收要有配套措施，照顧市民需求。

城鄉局對此表示，徵收計畫多次配合到現場說明，民眾多希望排除徵收區域，城鄉局目前針對徵收區內的合法房屋盡可能排除徵收範圍，合法房屋包括須提供建照與使用執照，違建部分則就個案再行研議，目前仍積極與住戶溝通及蒐集相關資料中。

住戶 房屋 違建

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