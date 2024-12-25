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三寶爸上任兩周年當孩子王 蔣萬安明生日自曝將有最棒禮物

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
不同去年在大巨蛋開一周年記者會，今天蔣萬安到文山區親子館視察，不僅跟年輕爸媽分享育兒經，還說故事給小朋友聽，臉上洋溢幸福感。記者林麗玉／攝影
不同去年在大巨蛋開一周年記者會，今天蔣萬安到文山區親子館視察，不僅跟年輕爸媽分享育兒經，還說故事給小朋友聽，臉上洋溢幸福感。記者林麗玉／攝影

台北市長蔣萬安今天上任滿兩周年，不同去年在大巨蛋開一周年記者會，今天蔣萬安到文山區親子館視察，不僅跟年輕爸媽分享育兒經，還說故事給小朋友聽，臉上洋溢幸福感。

由於明天就是蔣生日，蔣萬安今天也透露已安排生日怎麼過，及將有最好的生日禮物。

去年蔣萬安在大巨蛋召開施政一周年記者會，今年蔣萬安沒有刻意舉辦周年記者會，而是到台北市文山區親子館視察，蔣萬安說，他上任過去這兩年，大於打造幸福宜居友善城市，已經相當有成果。

媒體也問蔣，今天到親子館當說故事爸爸，感覺很幸福，是否當市長之後公務繁忙，沒有時間幫家裡二寶三寶講故事？蔣萬安坦言，真的其實蠻久沒有好好講故事給二寶、三寶聽，確實這段期間太太很辛苦。

蔣萬安今天也透露，他明天生日當然很期待，可以有一點點空檔好好跟三個寶貝、太太吃一頓飯，對他來講。這就是他最好的生日禮物。

生日 蔣萬安 親子

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