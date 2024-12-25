聽新聞
0:00 / 0:00
三寶爸上任兩周年當孩子王 蔣萬安明生日自曝將有最棒禮物
台北市長蔣萬安今天上任滿兩周年，不同去年在大巨蛋開一周年記者會，今天蔣萬安到文山區親子館視察，不僅跟年輕爸媽分享育兒經，還說故事給小朋友聽，臉上洋溢幸福感。
由於明天就是蔣生日，蔣萬安今天也透露已安排生日怎麼過，及將有最好的生日禮物。
去年蔣萬安在大巨蛋召開施政一周年記者會，今年蔣萬安沒有刻意舉辦周年記者會，而是到台北市文山區親子館視察，蔣萬安說，他上任過去這兩年，大於打造幸福宜居友善城市，已經相當有成果。
媒體也問蔣，今天到親子館當說故事爸爸，感覺很幸福，是否當市長之後公務繁忙，沒有時間幫家裡二寶三寶講故事？蔣萬安坦言，真的其實蠻久沒有好好講故事給二寶、三寶聽，確實這段期間太太很辛苦。
蔣萬安今天也透露，他明天生日當然很期待，可以有一點點空檔好好跟三個寶貝、太太吃一頓飯，對他來講。這就是他最好的生日禮物。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言