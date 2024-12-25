見證採煤歷史 新北市府登錄新平溪煤礦博物園區為歷史建築

位於新北市平溪區十分寮的「新平溪煤礦博物園區」4處列冊建造物，日前爭取申請登錄歷史建築。新北市政府今表示，今公告登錄「新平溪煤礦歷史建築群」為新北市歷史建築。

新平溪煤礦自1965年開坑，1997年閉礦，延續台陽鑛業自日治時期以來的採礦歷史，展現當代產業技術特色，為北台灣煤礦業開發與經營的重要見證，經新北市政府古蹟歷史建築紀念建築聚落建築群史蹟文化景觀審議會決議登錄為歷史建築。

新平溪煤礦歷史建築群含括坑口、水平坑道（部分）、翻車台、卸煤斗、選洗煤場、儲煤槽、卸煤櫃、檢量室、鐵軌、十分專用側線軌道10處建造物，文化局於2024年5月接受民眾申請提報，並依「文化資產保存法」相關規定，邀請文資審議委員、提報人、平溪區公所、建物及土地所有人等相關單位辦理多次會勘，於11月29日提送市府文化資產審議會審議。

先前在審議會議中，有委員對檢量室原貌，及礦業系統化的相關流程及代表性提出詢問，新平溪煤礦博物園區負責人龔俊逸回覆，當時工作人數達500人，在台陽礦場時期，新平溪為少數礦區及台鐵行經處，蘊藏700萬噸，並說明檢量室功能，礦車有號碼對應車身，檢查石頭與煤的含量，來計算工人日薪，後期為修理台車的地方。

文資委員認為，「新平溪煤礦歷史建築群」現場建造物多數保存完整，構成煤礦生產、處理與運輸系統，呈現產業運作方式與技術特色，具備建築史及技術史價值，經審議將「新平溪煤礦歷史建築群」登錄為歷史建築。

新北市文化局長張䕒育表示，新平溪煤礦雖已停止運作，現場採礦設施系統多數仍保存完整，登錄歷史建築不但可保存在地歷史記憶，也可使民眾了解北台灣煤礦產業發展歷史及開採運作過程。 新北市政府今表示，今公告登錄「新平溪煤礦歷史建築群」為新北市歷史建築。圖為坑道內部。圖／新北市文化局提供 新北市政府今表示，今公告登錄「新平溪煤礦歷史建築群」為新北市歷史建築。圖為卸煤櫃。圖／新北市文化局提供 新北市政府今表示，今公告登錄「新平溪煤礦歷史建築群」為新北市歷史建築。圖為選洗煤場