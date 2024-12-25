影／人均統籌稅款全國最低 侯友宜心存感激盼儘早實施

財劃法修正案日前在立法院三讀通過，新北市依新版財劃法獲917億財源，比修法前多出374億。新北市長侯友宜今天表示，雖然增加374億，但在全國人均統籌稅款來說是最少的，但是仍心存感激，希望能盡快公布實施，推動各項市政建設。

侯友宜表示，希望盡快依照立法院主決議盡快實施，會把握每一分錢用在刀口上，包括社會福利、水利及交通基礎建設都會全力以赴，讓人民的照顧更完善，這也是新北市的責任。