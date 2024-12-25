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影／人均統籌稅款全國最低 侯友宜心存感激盼儘早實施

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
新北市長侯友宜（右）今天主持市政會議，並與副市長劉和然（左）彼此交換意見。記者潘俊宏／攝影
新北市長侯友宜（右）今天主持市政會議，並與副市長劉和然（左）彼此交換意見。記者潘俊宏／攝影

財劃法修正案日前在立法院三讀通過，新北市依新版財劃法獲917億財源，比修法前多出374億。新北市長侯友宜今天表示，雖然增加374億，但在全國人均統籌稅款來說是最少的，但是仍心存感激，希望能盡快公布實施，推動各項市政建設。

侯友宜表示，希望盡快依照立法院主決議盡快實施，會把握每一分錢用在刀口上，包括社會福利、水利及交通基礎建設都會全力以赴，讓人民的照顧更完善，這也是新北市的責任。

侯友宜今天正好施政滿6年，邁入第7年的第1天，侯友宜在市政會議上勉勵各局處首長未來好好把握未來2年的時間，在工作崗位上做好市政建設，尤其青年是城市的核心力量，讓新北市成為吸引青年、激發創意與實現夢想的城市，6年前的今天他承諾要翻轉新北市，打造一座宜居城市，如今在產業、交通、教育、青創等各方面的有進步，未來新北市若要再進步，青年就是這一願景的關鍵。

新北市長侯友宜今天出席市政會議，對於財劃法修正後新北市人均統籌稅款少仍表示心存感激。記者潘俊宏／攝影
新北市長侯友宜今天出席市政會議，對於財劃法修正後新北市人均統籌稅款少仍表示心存感激。記者潘俊宏／攝影
新北市長侯友宜（中）和副市長劉和然（左）、朱惕之（右）今天出席市政會議，侯友宜會議中勉勵及每位局處首長把握未來2年時間做好市政。記者潘俊宏／攝影
新北市長侯友宜（中）和副市長劉和然（左）、朱惕之（右）今天出席市政會議，侯友宜會議中勉勵及每位局處首長把握未來2年時間做好市政。記者潘俊宏／攝影

侯友宜 青年

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