新北明上半年19項措施 加碼生育金等多項福利陸續上路

新年到來，許多政府新措施也將上路，新北研考會表示，明年1月1日起陸續實施19項新措施，新北推行之新措施計16項，配合中央實施之新措施計3項，其中包含生育獎勵金、重陽敬老禮金、低收及中低收入戶、創業就業福利與措施等都放寬，居住安全及環境維護也再提升標準。

研考會說明，社福方面，明年起加碼生育獎勵金、放寬申請時設籍資格條件，預計1.8萬名新生兒受惠，並保障同性婚姻共同收養子女之申請權利；重陽敬老禮金也放寬資格，重陽節當月年滿55至64歲且設籍本市滿1年之原住民長者即可領取；調整低收及中低收入戶資格審核標準。

行的福利方面，明年起好孕專車車資補貼方案取消150萬夫妻所得限制；新北兒童卡放寬申請資格，於新北各公私立小學就讀之6歲以上未滿12歲之學童均可申請；新設永寧轉運站，以大幅提升旅客大眾運輸轉乘便利性與品質，並緩解鄰近交通要道負荷。

創業就業福利與措施方面，明年起創新創業信用保證融資貸款5年期間利息從部分補貼放寬為全額補貼；另配合勞動部政策，明年起每月最低工資調整為新台幣2萬8590元，每小時最低工資調整為新台幣190元。

維護居住安全與精進服務方面，明年起建築物公共安全申報擴大申報範圍至6至7層樓集合住宅，其每4年應定期完成公安申報一次；自3月起，開放已完成整體開發地區土地使用分區證明書即時核發，民眾線上申請並繳費後，僅需等待5至10分鐘即可領取證明書。