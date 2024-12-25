視察新北防災演練 賴清德讚侯友宜努力

新北市府昨辦防災協作中心開設演練，賴清德總統昨視察表示，新北防災士人數是全台成長速度最快，看得出來全國最大行政區市長侯友宜的決心及團隊的努力；侯領導的團隊在新北如果做得成功，「台灣防災各種工作就已成功一半」。

賴清德、侯友宜、內政部長劉世芳及和慈濟執行長顏博文一同視察在慈濟板橋靜思堂的演練，新北模擬大規模災害後，有許多受災民眾須收容安置，市府啟動防災協作中心收容機制，由慈濟靜思堂編組人員、韌性社區、民間團體、防災士、備役替代役等人共同合作，展現民間單位防災協作能量。

賴清德致詞時表示，台灣處於地震帶，今年花蓮就發生大地震，另外颱風幾乎每年都來，大颱風小颱風都沒間斷，因此台灣一定要做好防災各項準備，這是台灣的命運不得不然，有感於防災的必要性，特別成立全社會防衛韌性委員會，除了中央、地方政府外，還有民間各界人士一起參加。

賴清德表示，現在很多縣市長都爭取台積電、科技公司去投資，但縣市長應更重要的是，要延攬慈濟到各縣市去設點。他鼓勵各縣市政府，除了爭取科技產業到地方投資之餘，慈濟到地方去據點更重要，「慈濟是台灣的寶貝」。

侯友宜指出，新北已分別與慈濟雙和、三重、蘆洲、板橋靜思堂合作，建立4處防災協作中心，未來會持續在各區成立防災協作中心，提升防災韌性。