輝達總部覓3公頃地 北北桃全力爭取

美國AI科技大廠輝達海外總部傳出擬設在台北市，但要3公頃土地，市長蔣萬安昨說，一定排除困難爭取在台北市設立。新北市長侯友宜則說，新北也有準備幾塊適當地點跟輝達報告。桃園市長張善政也說，輝達也在看他們提出的建議書。

媒體昨問北市土地有夠大到3公頃嗎？蔣萬安說，其實都有一直在盤點，也把各項方案跟輝達溝通，且都開過會討論，立場非常清楚，就是全力爭取輝達在台北設立總部，也一定會克服各項的困難。

北市產業局表示，市府組成跨局處專案小組，了解公司設址的需求，也提供所需投資資訊，北市積極營造高科技產業聚落，串連南港工業園區、大內湖科技園區及開發中的北投士林科技園區，打造面積達768.5公頃的「台北科技走廊」，其中北士科園區是現階段重要推動發展地區，具地理位置優勢，適合潛在投資人進駐設廠。

侯友宜說，新北這段時間也是不斷的、積極的去爭取，因為光AI的產業鏈在最重要的50強裡面，新北就佔26強，也準備了幾塊非常適當的地點，及在整個優惠的措施上，來跟輝達報告。不過無論結果如何，都希望台灣的經濟，因為輝達進來會更好。

「輝達開的條件，我們都符合。」張善政說，當初輝達有請桃園市府提送規畫建議書，輝達正在看建議書，很歡迎它來。